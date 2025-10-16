Qué hacer en Sevilla este fin de semana: el humor de Estirando el chicle, la magia invade la ciudad y las santas más divertidas regresan con 'En Sevilla hay que morí'

La exitosa comedia En Sevilla hay que morí, de la compañía sevillana Lapava Teatro, regresa al Cartuja Center CITE con nuevas funciones del viernes 17 al domingo 19 de octubre, tras agotar entradas en su estreno de primavera. Escrita e interpretada por David Sigüenza y Eba Rubio, esta desternillante obra ofrece una mirada original, irreverente y profundamente sevillana sobre las patronas de la ciudad: Santa Justa y Santa Rufina.

Las santas, martirizadas en el año 287 d.C. por orden del prefecto Diogeniano, regresan en pleno siglo XXI para reclamar su sitio en el corazón —y las procesiones— de Sevilla. Cansadas de ser olvidadas, deciden poner en marcha un crowdfunding y una recogida de firmas para lograr su sueño: salir en La Madrugá de Semana Santa.

Entre risas y situaciones absurdas, la obra combina historia, sátira y actualidad con un humor que conecta con todos los públicos adultos. A través de un diálogo ágil y mordaz, En Sevilla hay que morí revisa la devoción popular, la burocracia celestial y el amor por la ciudad desde una perspectiva contemporánea y feminista.

Entradas disponibles desde 14 euros en cartujacenter.janto.es.

El fenómeno Estirando el chicle llega con su show “de mentira y traición”

Estirando el chicle, el podcast más irreverente del panorama actual, se sube al escenario sevillano.

El próximo sábado 18 de octubre, el Cartuja Center CITE acogerá una doble función del espectáculo Estirando el chicle (el show de mentira y traición), una propuesta en directo del popular podcast de comedia creado por Carolina Iglesias y Victoria Martín. Este montaje, que se ha convertido en todo un fenómeno cultural y feminista, ofrecerá dos horas de humor irreverente, improvisación y crítica social con el estilo descarado y provocador que caracteriza a sus creadoras.

Desde su estreno en mayo de 2020, Estirando el chicle ha pasado de ser un podcast independiente a convertirse en uno de los programas más escuchados en España, disponible en Podium Podcast, YouTube, Spotify, Amazon Music y otras plataformas. En cada episodio, Carol y Vicky abordan temas cotidianos y sociales desde una perspectiva feminista y sarcástica, compartiendo anécdotas personales, riéndose de sí mismas y de todo lo que las rodea. En el teatro, ese espíritu se traslada al escenario con sketches, confesiones, improvisaciones y, como siempre, alguna que otra canción “cantada fatal”. El espectáculo contará con dos funciones, a las 18 y 21 horas, y ofrecerá dos horas de humor ácido, improvisación y reflexiones hilarantes. El show no se grabará ni retransmitirá posteriormente, lo que garantiza una experiencia única y exclusiva.

Las entradas están disponibles a través de cartujacenter.janto.es.

El mejor teatro infantil en un fin de semana para soñar en familia

'La cebra Camila'.

El sábado 18 y el domingo 19 de octubre, Sevilla se llena de magia, música y cuentos con una variada programación de teatro infantil para todos los gustos y edades. Cuatro escenarios de la ciudad ofrecerán espectáculos pensados para disfrutar en familia y despertar la imaginación de los más pequeños.

En la Sala Cero, regresa La cebra Camila, una entrañable historia sobre la amistad y la identidad dirigida a niños de entre 2 y 6 años. Las entradas están disponibles por internet en patronbase.com. Por su parte, la sala La Fundición propone Viaje por las estrellas, un teatro musical con tintes educativos, ideal para los más curiosos, de 0 a 8 años. Las entradas se pueden adquirir también en patronbase.com.

El Teatro Alameda se suma a la fiesta con A la gloria con Gloria Fuertes, una divertida y poética propuesta de Teatro de Malta, incluida en el ciclo El teatro y la escuela, que rinde homenaje a la célebre autora madrileña, , con entradas a la venta en sacatuentrada.es o en la taquilla del Teatro Lope de Vega.

Y para cerrar el fin de semana, el Auditorio Cartuja acoge el musical familiar Las aventuras de Rapunzel, una puesta en escena colorida y llena de ritmo apta para todos los públicos, con entradas anticipadas disponibles en elcorteingles.es y auditorionissancartuja.janto.es.

El Teatro TNT celebra la XVIII MITIN

'Cowards'

Hasta el 26 de octubre se celebra en el Teatro TNT la XVIII Muestra Internacional de Teatro de Investigación (MITIN), que conmemora los aniversarios de Heiner Müller, el Laboratorio Internacional de TNT y La clase muerta de Tadeusz Kantor. Incluye el programa europeo TREES Festival.

Entradas TREES gratuitas.

Sen Sera este viernes en el Cartuja Center

Sen Sera

El músico gallego Sen Senra actuará este viernes 17 de octubre en el Cartuja Center CITE dentro de su gira PO2054AZ: La última misa. Presentará en directo las canciones de su trilogía PO2054AZ, culminada el pasado junio con su tercer volumen.

Entradas entre 25 y 35 euros disponibles en enterticket.es.

‘Adulen el oído’ inaugura el curso universitario en el Espacio Turina

Martyna Pastuszka.

Este viernes 17 de octubre, el Espacio Turina acogerá el concierto de apertura del curso universitario 2025-2026, organizado por la Universidad de Sevilla. La Orquesta Barroca de Sevilla (OBS), una de las formaciones con más prestigio del panorama nacional, será la encargada de inaugurar la temporada bajo la dirección de la reconocida violinista polaca Martyna Pastuszka, quien actuará como concertino-directora.

El programa, titulado Adulen al oído (acentos italianos en la corte de Madrid), propone un viaje musical por la influencia italiana en la música de cámara de los siglos XVII y XVIII. El repertorio incluye obras de Charles Avison, con sus Concerti grossi nº 5 en Re menor, nº 6 en Re mayor y nº 1 en La mayor; de Francisco Manalt, con la Sonata para violín nº 6 en Re menor; y de Francesco Corselli, con su Sonata a violino en Re mayor.

El recital, de 80 minutos de duración y con una pausa de 25 minutos, promete una velada sonora refinada, marcada por el diálogo entre las cuerdas y la expresividad barroca que caracteriza a la OBS. Las entradas, a un precio general de 12 euros y 6 euros para la comunidad universitaria, pueden adquirirse en sacatuentrada.es.

Charo Urbano reestrena ‘Al relente’

‘Al relente’.

La comedia Al relente, protagonizada por Charo Urbano, regresa a la Sala Cero con nuevas funciones hasta el 9 de noviembre. Escrita por la propia actriz junto a Mané Solano, también director del montaje, ofrece una mirada irónica y cercana al mundo rural andaluz.

Entradas disponibles desde 14 euros en patronbase.com.

XXII edición del Festival de Magia

Magia en Sevilla.

Del 15 al 25 de octubre, Sevilla celebra la XXII edición del Festival Internacional de Magia Ciudad de Sevilla. La Real Fábrica de Artillería será la sede principal con espectáculos de Jesusito el Mago de Tívoli y Mario el Mago, además de funciones gratuitas en la Alameda de Hércules y otros espacios urbanos.

Entrada gratuita.

‘La verdadera historia de España’

‘La verdadera historia de España’

Del 17 de octubre al 13 de diciembre, la Sala Cero de Sevilla presenta la comedia La verdadera historia de España, de la compañía Noche de Repálagos. Escrita y dirigida por Adrián Pino, la obra repasa con humor la historia del país desde los Reyes Católicos hasta hoy.

Entradas disponibles a 14 euros en patronbase.com.

Exposición en Fundación Cajasol

'500 años en el corazón de la ciudad. De Audiencia Real a Fundación Cajasol'

Hasta el 8 de noviembre, la Fundación Cajasol presenta la exposición 500 años en el corazón de la ciudad. De Audiencia Real a Fundación Cajasol, un recorrido por la historia del edificio que celebra su V centenario. La muestra repasa su evolución desde el siglo XVI hasta las reformas de Aníbal González.