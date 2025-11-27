Qué hacer en Sevilla este fin de semana: de la magia de Niña Pastori al lirismo de Orfeo y Eurídice y la energía de Riki Rivera

La Navidad en su mejor versión llega a Sevilla de la mano de Niña Pastori, presentando su espectáculo Navidad con Niña Pastori en el auditorio de Fibes este viernes 28, con sold out, y con nueva fecha el sábado 29. Tras el éxito de su disco Feliz Navidad y la gira que conquistó al público el año pasado, la artista gaditana regresa con una propuesta llena de bellza, tradición y nuevas versiones de los villancicos de siempre.

En este concierto especial, Niña Pastori interpretará temas incluidos en su álbum —donde combinaba dos villancicos clásicos con dos composiciones inéditas— junto a otras piezas navideñas que ha reimaginado con su estilo inconfundible. Para la artista, este proyecto tiene un fuerte componente emocional: “La Navidad encierra muchas cosas hermosas… Poder cantar canciones que he escuchado toda la vida y darles otro color ha sido maravilloso. Este disco ha sido un sueño hecho realidad”.

A lo largo de sus 25 años de carrera, Niña Pastori se ha convertido en una de las voces más queridas y respetadas del flamenco, capaz de unir tradición y contemporaneidad con naturalidad. Con más de dos millones de discos vendidos y numerosos reconocimientos, su propuesta navideña es un regalo a la Navidad.

Anuel AA llega este sábado a la Cartuja con su gira ‘Real hasta la muerte’

El esperado concierto de Anuel AA en Sevilla, inicialmente previsto para el 15 de noviembre, se celebra al fin este sábado 29 de noviembre en el Live Sur Stadium, espacio ubicado en la zona exterior del Estadio de la Cartuja, donde el artista puertorriqueño presentará su gira europea Real hasta la muerte Europe Tour 2025.

Anuel AA, una de las figuras más influyentes de la música urbana latina, regresa a España mientras continúa generando expectación por su próximo álbum, Real hasta la muerte 2, continuación del exitoso trabajo que lo consolidó internacionalmente. Aunque aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, el artista mantiene a sus seguidores atentos a cada anuncio y aparición pública, por lo que este directo es oportunidad única para disfrutar en directo de uno de los nombres imprescindibles del panorama urbano internacional.

El concierto en la capital hispalense comenzará a las 21:00 horas, con apertura de puertas a las 19:00, y ofrecerá un espectáculo cargado de energía, éxitos globales y una puesta en escena diseñada para grandes recintos. Las entradas, con precios entre 42 y 119 euros, están disponibles en enterticket.net.

‘Los hermanos’ en el Cartuja Center

Este viernes, el Cartuja Center acoge Los hermanos, adaptación de Terencio dirigida por Chiqui Carabante. El reparto incluye a Pepón Nieto, Eva Isanta, Cristina Medina, Belén Ponce de León, Josu Eguskiza, Falín Galán y Jasio Velasco.

‘Orfeo y Eurídice’ en el Maestranza

La ópera Orfeo y Eurídice llega al Teatro de la Maestranza este sábado en formato semiescenificado, basada en la versión Parma 1769. La mezzosoprano Cecilia Bartoli encabezará el reparto junto a Mélissa Petit, Il Canto di Orfeo y Les Musiciens du Prince-Monaco.

Riki Rivera desnuda su música con ‘Un Miedo Menos’

Este sábado 29 de noviembre, el artista y compositor Riki Rivera llegará al Cartuja Center CITE para presentar su aclamada gira Un Miedo Menos, un formato íntimo y lleno de emociones que promete conmover al público sevillano. El concierto dará comienzo a las 20:00 horas en la Sala Cite. En este espectáculo, Riki invita a los asistentes a recorrer su discografía a través de un viaje musical cargado de verdad y sensibilidad. Acompañado por una banda en directo formada por músicos de gran talento, el gaditano ofrecerá una experiencia cercana, vibrante y auténtica, donde cada canción se hilvana con historias que conectan y emocionan.

Un Miedo Menos se presenta como una oportunidad única para disfrutar del arte de uno de los creadores más versátiles de la escena musical actual. Su propuesta en vivo destaca por la calidad musical, la honestidad artística y la capacidad de generar momentos inolvidables. Las últimas entradas están disponibles en la página oficial del Cartuja Center CITE. Una cita imprescindible para quienes buscan una noche de música y emociones reales.

‘Giraldilla. La veleta de Sevilla’

Este jueves vuelve al Cartuja Center la comedia Giraldilla. La veleta de Sevilla, creada y protagonizada por Manu Sánchez, con la colaboración de Julio Muñoz “Rancio” en un pequeño papel. El espectáculo regresa tras su exitoso estreno en junio en el mismo escenario.

El Ballet de Kiev presenta este fin de semana ‘El Lago de los Cisnes’

El lago de los cisnes llega al Cartuja Center CITE este fin de semana durante los días 29 y 30, ofreciendo una de las obras más emblemáticas del ballet clásico. El prestigioso Ballet de Kiev, dirigido por el bailarín Viktor Ishchuk, interpretará esta célebre pieza con música de Piotr Ilich Chaikovski y coreografía firmada por Marius Petipa, dos pilares esenciales de la historia de la danza.

La compañía ucraniana estará acompañada en directo por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, lo que garantiza una experiencia artística completa, en la que la música y el movimiento se unen para recrear la magia del cuento de amor, engaño y redención de Odette y el príncipe Sigfrido. El montaje tiene una duración aproximada de dos horas y no está recomendado para menores de cinco años.

Además, el evento tiene un componente solidario: por cada entrada vendida se donará un euro a UNICEF para su campaña en apoyo a Ucrania, un gesto que añade un valor especial a esta representación. Las funciones serán el sábado a las 20:00 horas y el domingo a las 18:00 horas, con entradas entre 44 y 68 euros, disponibles en notikumi.com.

‘El diario del asesino de la regañá’

La comedia El diario del asesino de la regañá vuelve a Sala Cero con nuevas funciones del 27 de noviembre al 14 de diciembre. Basada en la novela de Julio Muñoz “Rancio”, cuenta con dirección de Antonio Campos Bernal e interpretaciones de José María Peña y Candela Fernández.

‘Marco. Música, arte y cofradías’

La feria MARCO. Música, arte y cofradías se celebra en Fibes del 28 al 30 de noviembre con expositores, artesanía y numerosos conciertos de bandas de toda España. El evento incluye también pasacalles por el centro y la primera Gala MARCO, dedicada a la música procesional.

Teatro ‘La casa de Bernarda Alba ‘

La compañía Atalaya presenta La casa de Bernarda Alba en el Teatro TNT del 28 al 30 de noviembre. Dirigida por Pepa Gamboa, la obra recupera a siete actrices del histórico proyecto de El Vacie, con Rocío Montero Maya encabezando el reparto junto a sus hijas y nieta.