Qué hacer en Sevilla este fin de semana: la pasión de Pimpinela y el rock eterno de Loquillo

Pimpinela presenta en Sevilla su gira Noticias del amor con éxitos de siempre y nuevas canciones del dúo.

El viernes 19 de septiembre, el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) recibirá a Pimpinela, el dúo argentino formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, que regresa a los escenarios con su gira internacional Noticias del amor.

Este nuevo espectáculo propone un viaje musical y visual que combina música, teatro y humor. Los artistas interpretan a presentadores de un noticiario especial sobre el amor, donde sus célebres discusiones de pareja cobran vida con humor y pasión. A lo largo de la noche sonarán clásicos como Olvídame y pega la vuelta, A esa o La familia, junto a temas más recientes del dúo como Traición, Cuando lo veo o La trampa, cuyo videoclip supera ya los siete millones de reproducciones en YouTube.

El concierto también incluye homenajes a grandes canciones de amor de distintas décadas, con versiones de artistas universales como Bee Gees o Adele. Con más de 40 años de trayectoria, 24 discos publicados y más de 40 millones de copias vendidas, Pimpinela es uno de los dúos más influyentes de la música pop en espaól. Su legado, premiado con decenas de discos de oro, platino y diamante, sigue vivo en cada escenario que pisan y que este viernes hace parada en Sevilla.

Las entradas están disponibles a través de fibestickets.es.

El Festival del Patio continúa con artistas como Siloé o Santiago Auserón

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

La Diputación de Sevilla acoge hasta el sábado 20 de septiembre la segunda edición del Festival del Patio, una cita que combina talento nacional y local en un espacio singular al aire libre. La programación arrancó ayer con Miss Caffeina, que inauguró el ciclo ante un público entregado, y continúa hoy jueves 18 con la actuación de Siloé, una de las formaciones emergentes más interesantes del pop actual.

El festival seguirá el viernes 19 con la inconfundible voz de Santiago Auserón, acompañado por La Academia Nocturna, en un concierto que mezcla tradición y contemporaneidad. El cierre llegará el sábado 20 con el potente directo de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, representantes del rock andaluz más actual. Todas las actuaciones comenzarán a las 21:00 horas, con entradas a tan solo 10 euros disponibles en entradas.com.

En paralelo, el ciclo Metrópolis amplía la oferta musical en la provincia. Tras las actuaciones de Duncan Dhu, Rozalén y Fangoria con Nancys Rubias, el cartel continuará el 21 de septiembre con Coque Malla en Dos Hermanas y concluirá el 10 de octubre con Camela en Mairena del Aljarafe.

Vuelve la Feria de Artesanía Creativa

Del 19 de septiembre al 20 de octubre se celebra la IV edición de la Feria de Artesanía Creativa de Otoño “Hecho en Sevilla” en la calle Fray Ceferino González, entre la Catedral y el Archivo de Indias, organizada por la Federación de Artesanos de Sevilla y el Ayuntamiento.

Entrada gratuita.

Teatro ‘Mejor es posible’ en Sala Cero

La Sala Cero inauguró su temporada 2025-2026 el pasado 12 de septiembre con la comedia Mejor es posible, de Los Síndrome. Estará en cartel hasta el próximo 28 de septiembre, con dirección de Fernando Fabiani e interpretada por Víctor Carretero y Práxedes Nieto.

Entradas disponibles por 25 euros en patronbase.com.

Loquillo, rock eterno de regreso en el ciclo Pop CAAC

Loquillo celebra 47 años de carrera con su nueva gira ‘Corazones legendarios: grandes clásicos en vivo'.

El próximo sábado 20 de septiembre, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) volverá a llenarse de música con la esperada actuación de Loquillo, que aterriza en Sevilla dentro del ciclo Pop CAAC 2025. El cantante barcelonés presenta su nueva gira, Corazones legendarios: grandes clásicos en vivo, un directo que rinde homenaje a su extensa carrera mientras anticipa lo que será su próximo álbum, previsto para después del verano y producido por Josu García.

Con casi cinco décadas de trayectoria a sus espaldas, Loquillo es mucho más que un nombre propio en la historia del rock en español: es una leyenda viva. Canciones como Cadillac Solitario, Feo, fuerte y formal o El ritmo del garaje forman parte de la banda sonora de numerosas generaciones. Por ello,este nuevo espectáculo no se limita a revivir los clásicos, sino que se convierte en una oportunidad para volver a conectar con ellos desde otro lugar, con nuevos arreglos, nuevas lecturas y esa chispa inconfundible que solo Loquillo sabe encender. Será, además, una antesala perfecta para descubrir algunos de los sonidos que marcarán su próximo disco.

Entradas ya a la venta en la página web de Enterticket.

Últimos días de las Noches en los Jardines del Alcázar 2025

Jardines del Alcázar.

El ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar afronta su recta final con tres veladas que cerrarán la vigésima sexta edición de esta cita musical única en Sevilla. Tras más de sesenta recitales celebrados desde junio, el emblemático escenario del Jardín del Cenador de la Alcoba pondrá fin a la programación este sábado 20 de septiembre.

Hoy jueves 18 será el turno del flamenco con Toronjo, Segura – Olosno, Huelva, un recital de Jeromo Segura enmarcado en los ciclos A Paco Toronjo, cante de tierra y alma y Músicas de España. Mañana viernes 19, la música clásica será protagonista con Ravel, Satie y Bizet revisitados, a cargo de Mariarosa D’Aprile y Tommaso Cogato, en homenaje a los aniversarios de tres grandes compositores. El cierre, el sábado 20, llegará con Vientos de bandoneón, donde Andreas Prittwitz y Claudio Constantini explorarán nuevas sonoridades en el marco del ciclo Diálogos.

Los conciertos comienzan a las 22:30 horas (acceso desde las 21:00) y tienen una duración aproximada de una hora. Las entradas, con precio único de 7 euros, pueden adquirirse en bacantix.com o en taquilla el mismo día del concierto.

Exposición de Louise Bourgeois

Louise Bourgeois.

El CAAC mantiene abierta hasta el 16 de noviembre la exposición Louise Bourgeois. La memoria y el deseo, dedicada a una de las artistas más influyentes del siglo XX. Comisariada por Bosco Gallardo Quirós, la exposición gira en torno a la pieza Celda (arco de histeria).

Entradas disponibles a 1.80 euros, solo exposición.

‘Goodbye Ozzy’, homenaje benéfico

Ozzy Osbourne.

Este sábado 20, la Sala Custom celebrará el concierto Goodbye Ozzy, en memoria de Ozzy Osbourne. Con las bandas tributo Madman y Bleeding Sabbath, además de una veintena de colaboraciones, la recaudación se destinará a la Asociación Parkinson Sevilla.

Entradas disponibles a 10 euros en contraticket.com.

Meinstein en directo en Sala Malandar

La potencia del metal industrial alemán resonará este sábado 20 de septiembre. La Sala Malandar acoge a Meinstein, banda tributo barcelonesa que recrea con fidelidad el directo de Rammstein en un espectáculo cargado de fuerza, intensidad y clásicos imprescindibles.

Entradas disponibles desde 18 euros en entradium.com

‘Inspiración española’ por la ROSS

ROSS.

El 20 y 21 de septiembre, el Patio de la Montería del Real Alcázar acogerá el concierto Inspiración española por la ROSS, dirigida por Francesc Prat. El programa incluirá el Concierto de Aranjuez de Rodrigo, el Capricho Español de Rimski-Kórsakov y el Bolero de Ravel.