Sevilla, a través del tiempo con Google Street View: "Lo que más 'pellizquito' me da es ver cómo arroja mucha luz sobre la caída en desgracia del comercio local"

En el año 2007 se inauguró Google Street View, la conocida función de Google Maps que permite explorar el mundo a través de imágenes panorámicas a nivel de calle. Acababa de ver la luz entonces una herramienta que pronto se convertiría en un registro documental del paso del tiempo sobre el paisaje urbano que nos rodea; es decir, el transcurrir de la vida a golpe de recorrido virtual.

"¿Ves algo en esta captura que no te cuadre demasiado?", plantea Lucas Melón, más conocido en las redes sociales como Malacara (@malacarasev). "Por ejemplo, ¿este Banesto o una cabina telefónica? Efectivamente, esta foto es de 2008". Así, el creador de contenidos muestra la Sevilla de hace 18 años, con todo lo que este "viaje" implica: en casi dos décadas, la ciudad ha cambiado más de lo que parece.

Sevilla, a través del tiempo en Google Street Vieew

Parte del proceso de construcción de la Torre Sevilla (años 2013, 2014 y 2015) / Google Street View

El banco Banesto, fundado en 1902, quedó oficialmente disuelto como entidad bancaria en 2013; y las cabinas telefónicas fueron desapareciendo progresivamente, ante el rápido avance tecnológico en torno a la telefonía móvil. La sociedad estaba cambiando mucho en poco tiempo y, hace solo unos años, en 2022, Sevilla inició la retirada de los últimos 117 teléfonos públicos que todavía habitaban la ciudad.

En la imagen que muestra Malacara también es posible observar a un Seat Toledo como taxi, testigo de unos años que ya solo viven en la memoria colectiva. "Hoy os quiero enseñar una de las herramientas más curiosas y que además me cogen un poquito de pellizquito", comienza a decir en su perfil de Instagram. "Hablo de la posibilidad, y esto no es publicidad, que te da el Maps de ver tomas anteriores de un mismo sitio en Street View. Es decir, puedes marcha hacia atrás y ver por ejemplo el proceso de construcción de la Torre Pelli, la Torre de Sevilla".

Considerada la torre más alta de Andalucía, con 180 metros de altura y diseñada por el arquitecto César Pelli, concluyó su proceso de construcción en 2015. Ahora, la aplicación muestra las idas y venidas de un proceso que comenzó en 2007, con la colocación de la primera piedra, para convertirse en el primer rascacielos sevillano.

La caída del comercio local como testigo del tiempo

Continuando con su viaje, Malacara muestra la evolución de una pequeña casita de su barrio. "Este 2016 se cumplen 18 años y podemos ver cómo ha mutado nuestra ciudad, a veces para bien y otras para mal", prosigue. "¿Qué comercios había? ¿Qué personajes encontramos en la calle. Por ejemplo, este tío cruzando la avenida. ¿Qué será de él 18 años después? Si alguien lo encuentra que me escriba por aquí".

Sin embargo, hay algo que capta especialmente la atención. "Indudablemente, con lo romántico que soy, lo que más curiosidad y más pellizquito me da es ver cómo arroja bastante luz sobre la caída en desgracia del comercio local. Eso es inapelable", sostiene Malacara. "No hace falta más que darse un mínimo paseo para darse cuenta de que había un montón de negocios, pequeñitos, de barrio, locales... que hoy ya no están". "Nunca está de más echar la vista atrás, para ver lo que éramos y lo que somos", concluye como última reflexión. "Nos dará pistas también de lo que seremos".