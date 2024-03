La simpática despedida de una familia a su difunto en Sevilla

Hay muchas formas de llevar el duelo por la pérdida de un ser querido. En muchas ocasiones, son los propios difuntos los que, haciendo gala de un buen humor que trasciende la última frontera, la del más allá, publican ingeniosos comentarios el día que dejan el reino de los vivos.

En Sevilla, hay ocasiones en que la guasa también viene por parte de los familiares. Y es lo que ha ocurrido estos días en la capital hispalense, donde en un funeral ha aparecido una corona de flores con el siguiente mensaje de despedida: "Pídele a San Pedro una Cruzcampo fresquita".

No sabemos la identidad del difunto, pero todo indica que en vida esta persona debió ser un gran amante de la buena cerveza y fresquita, pero no una cualquiera, sino que tenía su marca preferida: la Cruzcampo. Tampoco sabemos si en el más allá se podrá disfrutar de estos placeres terrenales, pero a ingenio seguro que no le gana nadie a estos familiares.

D.E.P. el difunto y sólo confiamos en que San Pedro tenga de verdad a mano una nevera a las puertas del cielo.