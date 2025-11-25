Sociología para vidas sostenibles, los días 27 y 28 de noviembre en Ciencias del Trabajo, Educación y Derecho de la Universidad de Sevilla

El Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla y la Asociación Andaluza de Sociología organizan XII Congreso Andaluz de Sociología, bajo el lema Sociología para vidas sostenibles, que tendrá lugar en las facultades de Ciencias del Trabajo, Educación y Derecho de la Universidad de Sevilla durante los días 27 y 28 de noviembre.

Su inauguración será en los Reales Alcázares el jueves día 27 a las 19 horas, con la conferencia:“¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de sociedad del consumo?” Ofrecida por D. Luis Enrique Alonso (Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid), y su cierre será el viernes día 28 en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de Sevilla a las 20:00, con la conferencia de clausura: “La canalización del acceso a la educación superior por instituciones y mercados” a cargo de Agnes Van Zanten (Directora de investigación del Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, París, Francia).

"Vivimos en una época de acelerados cambios sociales, políticos y económicos, cuyos efectos se manifiestan tanto a nivel comunitario como individual. Estos impactos no solo alteran nuestra vida cotidiana, sino que también ponen en riesgo el bienestar de las futuras generaciones. La Sociología puede contribuir al análisis del contexto actual y a trazar soluciones que permitan transitar hacia un desarrollo sostenible y justo", explicaron en la nota.

El congreso invita a la comunidad científica y a la sociedad andaluza en su conjunto — ciudadanía, organizaciones y empresas— a participar en un espacio de diálogo abierto que permita compartir las investigaciones que se vienen desarrollando en el contexto andaluz y pongan en valor el papel de la Sociología en la construcción de una Andalucía sostenible. Para ello se han desarrollado hasta 9 grupos de trabajo a través de los que se van a exponer más de 200 comunicaciones sobre temas como: Población, territorios y migraciones; Sociología del género; Familias, infancias, mayores y relaciones intergeneracionales; Economía, trabajo y desigualdades sociales; Teoría, métodos y técnicas de investigación; Participación política y movimientos sociales; Educación, cultura, ciencia y sociedad digital; Salud, cuidados y bienestar; Problemas sociales, políticas públicas e intervención social. Tendrán lugar también 5 simposios sobre diversas temáticas como: Arte y feminismo a través de las redes sociales, ciencia abierta, globalización y feminismo o las desigualdades de género en el sistema español científico y las dinámicas educativas.

El XII CAS aspira a ser un espacio académico donde destacar los esfuerzos de la comunidad científica por analizar y comprender las nuevas fracturas sociales que generan malestar, vulnerabilidad y desafección ciudadana. Es fundamental abordar los desafíos que afectan la cohesión social y la solidaridad intergeneracional, elementos esenciales para una sostenibilidad a largo plazo.

Pretende ser un foro de creación de propuestas concretas, donde se diseñen estrategias de cambio basadas en evidencias empíricas. Se promoverán nuevas alianzas y se impulsarán iniciativas que estructuren contratos sociales inclusivos, capaces de fomentar un desarrollo sostenible desde una perspectiva económica, política y social.

Además será un lugar para dar visibilidad a investigaciones y proyectos que se han desarrollado en o sobre Andalucía, orientados al análisis del bienestar y las desigualdades sociales, tanto desde enfoques integrales como específicos. Queremos poner en valor aquellos estudios que, al abordar la sostenibilidad desde una perspectiva estructural e interpersonal, subrayan la necesidad de revisar la distribución desigual de responsabilidades, derechos y oportunidades.

Y todo ello, desde una mirada comprometida con el análisis de las desigualdades sociales, especialmente la de género, pero también con otras que afectan especialmente a las nuevas generaciones como el acceso a la vivienda, los usos y desafíos de las nuevas tecnologías, el acceso al mercado laboral, la salud o el cambio climático. Sociología para vidas sostenibles no es solo un concepto, sino una llamada a la acción para repensar y reestructurar las prácticas sociales, económicas y culturales que han generado problemas ambientales significativos.

Las jornadas han contado con el patrocinio y la colaboración de numerosas entidades como la fundación del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), el Instituto de Cartografía y Estadística andaluz (IECA), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla, además de otras empresas privadas que apoyan y buscan un presente-futuro sostenible para nuestras sociedades.

En síntesis, “Sociología para vidas sostenibles” apuesta por la innovación como motor de cambio social, por el diálogo para facilitar la transferencia de conocimientos a la sociedad civil y por la proximidad como estrategia para lograr impactos globales. Este congreso ofrecerá claves para comprender las necesidades del presente y aportar soluciones viables para un futuro común y sostenible.