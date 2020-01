Estas son las tendencias de boda que veremos en 2020

Desde las prendas que se llevarán hasta la decoración que destacará en los próximos 12 meses, pasando por las peculiaridades más rompedoras para el día B. El reconocido grupo The Knot Worldwide, del que forma parte Bodas.net, ha lanzado las tendencias que caracterizarán los enlaces del próximo año.

Los vestidos románticos arrasarán, aunque los clásicos rompedores también llegan pisando fuerte. Vestidos pomposos, con mangas exageradas, faldas de tul, corsé, adornos y encajes serán el must have de toda novia. Como complemento indispensable, los peinados con clips, perlas y diamantes pondrán el broche final a un look rompedor y lleno de magia.

Para el novio, la tendencia más llamativa es que el clásico negro deja paso a las chaquetas en azul marino, verde agua y al cobalto. De esta manera el novio también gana protagonismo y puede crear un look más rompedor, sin dejar de lado el clásico esmoquin y el traje, siendo este último el que más adeptos tiene en España, ya que más del 75% de novios lo eligen para dar el “sí, quiero”, según el Libro Imprescindible de las Bodas, de Bodas.net.

Un derroche de romanticismo y detalles que marcarán las bodas de 2020 en la esencia, la decoración y en los looks de las parejas. Todo ello combinado con una característica que nunca pasa de moda: el deseo de las parejas de poder tener su día soñado.