The President, la hamburguesa para “gobernar el hambre”

Llega una nueva forma de entender las hamburguesa con The President, “un proyecto nacido de la ilusión, el entusiasmo y el firme propósito de dar vida, marcar diferencia y contribuir a hacer ciudad con una propuesta gastronómica única”. Con esta convincente declaración se presenta este nuevo concepto de hamburguesería.

Aquí no hay espacio para lo ordinario. “Tenemos claro que el placer no se negocia. Resucitan el espíritu rugiente de la indulgencia: el placer descarado de una hamburguesa hecha para disfrutar sin culpa”, afirman.

No se trata de encajar, sino de destacar, de dejar que el sabor te conquiste y que cada bocado te recuerde que estás vivo. “En The President celebran quienes buscan las cosas buenas, a los que saben que una hamburguesa espectacular no es solo comida, sino una declaración de intenciones”, señalan.

Hamburguesa Emmy PetaZ / M. G.

The President es para los que aspiran a lo cosmopolita, para los que sueñan con cheesecakes de un millón de dólares y entienden que, a veces, el acto más rebelde es saborear cada momento. El hedonismo se sirve en cada plato, y cada hamburguesa es un pasaporte a una vida menos ordinaria.

El primer local de este ambicioso proyecto —de un total de diez previstos— abrió sus puertas el 30 de octubre en Entrenúcleos (Dos Hermanas), en la Avenida José Rodríguez de la Borbolla Camoyán, Edificio Plurifamiliar bloque 7, número 22.

No son sólo hamburguesas o mejor dicho, no es una hamburguesería al uso. Cada carne está elaborada con la calidad que te mereces, la riqueza que nos diferencia. “Esto es más que una simple comida; es una experiencia, un estilo de vida y el máximo acto de amor propio”.

En The President se puede saborear el “lujo absoluto con la “One Millon Gold”, una hamburguesa de carne de alta maduración, cecina de wagyu y un velo dorado de comestible que brilla como un tesoro”. Un sabor tan elegante y profundo que convierte cada bocado en una orden presidencial junto a un pan brioche negro, carne medallón o smash (180gr.), bits de oro comestible, queso monterrey jack, salsa gold y mermelada de wagyu.

Para los menos arriesgados, la “Clásica” de The President. Una hamburguesa de carne jugosa, queso fundido y bacon crujiente. Una hamburguesa para que la disfrutes sin distracciones, solo lo esencial. Se presenta en un pan brioche, con carne medallón o smash 180 gr., queso cheddar, salsa de queso cheddar y bacon. Sin duda la favorita de quienes saben que lo simple, bien hecho, siempre gana.

En la carta de The President, hay lugar para lo verde con la ensalada César, disponible en formato mini o clásico.Fresca, equilibrada y llena de sabor, combina lechuga batavia crujiente, pollo marinado, picatostes dorados, lascas de parmesano y nuestra auténtica salsa César elaborada al estilo de la casa.

En la parte más dulce está en la selección de cheesecakes y cookies artesanales, una auténtica tentación para los amantes del postre.

El queso es el gran protagonista de las cheesecakes, que convierten a The President en un verdadero templo del placer dulce. Desde la lujosa “Dubái Gold”, coronada con oro comestible y ganache brillante, hasta la “Clásica”, fiel a la receta original sin artificios, o la irresistible “Lotus Secret”, la más especiada y golosa del búnker. En la carta hay hasta siete variedades de cookies artesanales, auténticas joyas dulces que han despertado gran expectación desde el primer día.

Entre ellas, la “Dubái”, de sabor intenso y con alma neoyorquina, elaborada sobre una base de galleta negra; o la “Lotus”, una explosión de caramelo, canela y mantequilla en perfecta armonía.

También destacan propuestas tan irresistibles como la “Chicle”, rosa, divertida y explosiva —la más inesperada del búnker—, o la “Kinder”, que conquista por su mezcla de cacao y leche evocando la dulzura de la infancia.

The President está en la Avenida José Rodríguez de la Borbolla Camoyán, Edificio Plurifamiliar bloque 7, número 22 (Entrenúcleos, Dos Hermanas).