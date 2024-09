Ruta de tiendas vintage por Sevilla, el mejor plan para renovar el armario de forma sostenible

El auge de las tiendas con ropa de segunda mano, también conocidas como tiendas vintage, llegó a Sevilla hace más de una década para asentarse en la ciudad como una de las formas más sostenibles de consumo de textiles. Darle una segunda vida a la ropa que usamos y adquirir prendas que antes han pertenecido a otras personas no solo permite comprar productos de forma más económica sino que previene, además, la devastación ambiental al no fabricar nuevas prendas, ayuda a no contribuir con los vertederos de ropa que hay en distintos países del mundo y se apoya la economía local gracias a que las tiendas suelen pertenecer a pequeños comerciantes.

Alargar la vida de las prendas, más allá de una tendencia, es en definitiva una fórmula para practicar la sostenibilidad y apostar por una economía circular.

Sevilla, al igual que otras ciudades europeas, cuenta entre sus tiendas con multitud de locales dedicados a la venta de ropa y complementos de segunda mano. Algunos de estos negocios destinan, además, sus beneficios a proyectos sociales. Estas son algunas de las tiendas de ropa vintage que hay repartidas por la ciudad y en la que podrás encontrar prendas para todos los gustos.

Nonna's Vintage

Esta tienda ubicada en la calle Feria tiene ropa y complementos de los años 50 a 90 y algo de los 2000. Es uno de los negocios de este tipo que tiene precios más competitivos.

Rómula Vintage

Se trata de otra de las tiendas de segunda mano ubicada en la calle Feria. Tiene ropa para todos los géneros de estilo retro (entre los 70 y los 90) y con una selección cuidada en la que hay algunas prendas de marcas como Carhartt o Adidas. Esto hace que los precios sean algo más elevados.

Mosaico Vintage

Mosaico es una de las tiendas más grandes de Sevilla y tiene varios locales de venta de ropa de segunda mano repartidos por otras ciudades españolas, como Madrid, Granada o Málaga. Suelen hacer ofertas muy interesantes donde ponen todas las prendas a 3 euros.

Wonder Vintage

También ubicado en la calle Feria, la vía de Sevilla que más tiendas de segunda mano reúne, esta tienda tiene ropa de todas las tallas y gustos así como complementos. Cuenta con algunas marcas como Adidas en zapatillas deportivas o Lee en vaqueros.

Península Vintage

Esta tienda, ubicada en Sevilla en la calle Puente y Pellón, también tiene dos establecimientos en Málaga. Cuenta con marcas como Polo Ralph Lauren o Tommy Hilfiger. También incluyen algunos productos, como bolsos, que hacen a mano.

Ropero Sevilla

Se trata de otra de las tiendas de ropa de este tipo ubicada en la calle Feria y es una de las más conocidas en la ciudad. Tienen ropa de inspiración ochentera y entre sus prendas destacan las camisas para chicos con colores llamativos, las camisetas de equipos de fútbol, los jerseys de gran tamaño o las chupas de cuero.