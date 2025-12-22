Torre Sevilla refuerza su programación navideña en la semana grande de las fiestas

El complejo Torre Sevilla intensifica esta semana su agenda navideña con nuevas actividades dirigidas a familias y visitantes, coincidiendo con uno de los periodos de mayor afluencia del año. A los planes ya en marcha, como el Belén, la pista de patinaje o el mercado de artesanía, se suman los talleres infantiles gratuitos de La Plazoleta, los encuentros personalizados con el Heraldo Real y una zambomba programada para el domingo 28 de diciembre.

El domingo 28, jornada festiva en la que toda la oferta comercial del centro permanecerá abierta, Torre Sevilla acogerá el espectáculo Una Navidad Sevillana. La zambomba, integrada por seis artistas, interpretará villancicos tradicionales en un formato que reivindica el folclore y el sabor andaluz.

Con el inicio de las vacaciones, La Plazoleta (Galería 1) vuelve a convertirse en punto de encuentro para los más pequeños. Del 22 de diciembre al 2 de enero, el espacio ofrecerá cada tarde talleres gratuitos de temática navideña: cajón flamenco, pintura fluorescente, creación de pócimas, juegos tradicionales y un escape room inspirado en Harry Potter y el misterio de la Navidad. Las inscripciones pueden realizarse a través de torresevillaclub.com.

Tras la visita de Papá Noel, el Heraldo de los Reyes Magos llegará al centro el 26 de diciembre para recibir las cartas de los niños en su Casa Mágica (Galería 1). Los encuentros, que requieren reserva previa, podrán concertarse presencialmente en el Punto de Información o por teléfono. El Heraldo atenderá hasta el 4 de enero.

Compras navideñas y planes para toda la familia

El centro mantendrá abierta su oferta comercial al completo durante todos los días, a excepción del 25 de diciembre, jornada en la que permanecerán abiertos los espacios de ocio y restauración. El domingo 28 de diciembre, las tiendas abrirán para facilitar las compras navideñas. Además, el Pop-Up Market, con más de 25 puestos de artesanía, continuará instalado en la Galería 0.

Junto a los talleres y espectáculos, Torre Sevilla mantiene activa toda su programación navideña. La pista de patinaje de la Plaza Norte abrirá en horario de 11:00 a 22:00, adelantando el cierre a las 18:00 el día 24 y permaneciendo cerrada el 25 de diciembre. Los visitantes podrán disfrutar de invitaciones gratuitas gracias a la promoción “Compra y Patina”.

Por su parte, el Belén artesanal, obra de Enrique Haro, podrá visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 y sábados y domingos hasta las 21:00. El día 24 cerrará a las 18:00 y el 25 de diciembre permanecerá cerrado.

Esta Navidad, el parking de Torre Sevilla lanza una promoción especial para facilitar el acceso al centro. Situado a un paso de Triana y del Casco Antiguo, permite estacionar sin preocupaciones por el tráfico, las restricciones o el tiempo.

Los conductores podrán disfrutar de las habituales tres horas de aparcamiento gratuito, de 10:00 a 00:00 horas, y ampliarlas hasta diez horas por solo 10 euros, contratando esta promoción en la Sala de Atención al Cliente del aparcamiento, ubicada en la planta -1.