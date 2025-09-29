Torre Sevilla respira cultura y moda el primer fin de semana de octubre

Torre Sevilla se une un año más al circuito de la Noche en Blanco sevillana, esta vez con visitas teatralizadas a su recién inaugurado espacio, Loft Garden. Además, el domingo el centro también se llenará de talento y moda con un desfile de diseñadores emergentes, que será la antesala de oficial de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía, que tendrá lugar en Sevilla del 14 al 17 de octubre.

El viernes 3 de octubre, Torre Sevilla también celebrará esta cita cultural con una propuesta diferente dirigida a todos los públicos: una visita muy especial a su nuevo espacio en las cubiertas, Loft Garden. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia teatral única donde personajes del pasado cobrarán vida para guiar a los visitantes por el jardín a través de un recorrido inmersivo de 60 minutos.

A lo largo de la visita, personajes históricos y míticos cobrarán vida para guiar a los asistentes: Abu al-Abbas al-Nabati, célebre botánico musulmán que compartirá su pasión por la ciencia y la botánica; Urania, musa de la Astronomía que desvelará secretos celestiales a través de relatos míticos; Francisco de Quijada, superviviente de la primera circunnavegación del mundo junto a Magallanes que narrará los desafíos de aquella gesta; y Diana Balmori, ingeniera y paisajista que hablará sobre la sostenibilidad y el diseño del propio Loft Garden.

El evento es gratuito, con inscripción previa en torresevillaclub.com, también sin coste. Habrá nueve pases disponibles cada 15 minutos, desde las 20:30 hasta las 22:30. Cada pase tendrá un aforo máximo de 25 personas, quienes deberán presentarse en el Punto de Información, ubicado en el lobby a los pies de la torre, con al menos 10 minutos de antelación para acceder en grupo. Los menores de edad podrán asistir acompañados por un adulto que haya formalizado la inscripción correspondiente.

Antesala de la Semana de la Moda de Andalucía

El domingo 5 de octubre la moda, la creatividad y el talento joven se darán cita en Torre Sevilla con el desfile un desfile de diseñadores emergentes. Diez jóvenes creativos presentarán sus colecciones en un desfile cargado de innovación, estilo y tendencias. Kimera Design, D-PHASED, Quita Bayona, Julio Reyes, María Monforte, Ángel Zapata, Clara Bellido y Mar Minguez llenarán Torre Sevilla de moda y originalidad con sus propuestas creativas. Los diseñadores mostrarán al público su visión fresca y contemporánea y acercarán al público las tendencias que marcarán la próxima temporada, en un ambiente accesible y dinámico por el renovado espacio del centro.

El evento, abierto al público, que tendrá lugar a las 12:30 en la Galería 0, será el preludio de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía, patrocinada por Torre Sevilla, que se celebrará del 14 al 17 de octubre y que reunirá a referentes nacionales e internacionales del sector.

Apertura en domingos y festivos en octubre

El centro comercial volverá este mes a abrir toda su oferta comercial también en los domingos y festivos. A sus tiendas, restaurantes, ocio y 3 horas de parking gratuitas de 10:00 a medianoche se une también en los domingos (excepto el 12 de octubre) la promoción exclusiva para subir a la Terraza Mirador Atalaya para aquellos que sean miembros del Torre Sevilla Club, sigan al centro en Instagram y sean sevillanos o residentes en la provincia.

Este fin de semana, además, será la última oportunidad para disfrutar del evento The Champions Burger, que se despide el domingo 5 en el Parque Magallanes.