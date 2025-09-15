Inaugurado Loft Garden, el jardín elevado junto a la Torre Sevilla

A la espalda del rascacielos y con unas vistas a toda la ciudad, Jose Luis Sanz inauguró, junto al director del complejo Torre Sevilla, Jordi Soldevila; y el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, un nuevo espacio para la celebración de eventos culturales, corporativos, empresariales y de toda índole sobre el jardín de la última planta del centro comercial.

El primer edil destacó que "el esfuerzo que ha hecho Caixabank se va a traducir en que este sea uno de los espacios referentes a partir de hoy en la ciudad de Sevilla". "Todas las torres no tienen a su alrededor ese río que nos hizo ser la capital del mundo en el siglo XVI, y esa ciudad es el conjunto histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa", declaró Sanz, señalando a Sevilla desde las alturas. Haciendo referencia a la sostenibilidad, explicó que "va también muy acorde con esos objetivos que tiene esta ciudad, de ser sostenible y obsesionada con el incremento de su masa arbórea, de su patrimonio verde, de su arboleda".

El regidor aprovechó la ocasión para sacar pecho de su gestión en cuanto a plantaciones de árboles y destacó que durante lo que va de mandato se han plantado más de diez mil árboles.

Jordi Soldevila recordó en este sentido que "las aguas se recogen y sirven para regar". Elevado a 25 metros de altura, la terraza se convierte así en el espacio verde y terraza más grande de España, según declaró el director del complejo.

"Esto es como un campo de fútbol elevado", confirmó. Son 12.000 metros cuadrados con especies de todo tipo que, además de ser contratados y alquilados para eventos de empresas e instituciones, también se podrán disfrutar de forma pública, pues "se abrirá a la ciudad, a la ciudadanía en la noche en blanco. Será un punto abierto para que la gente lo pueda ver", sostuvo.

Zafra, en su intervención, concretó que "el compromiso con el territorio, con Sevilla, a la que siempre estamos eternamente agradecidos por la confianza que nos prestan sus ciudadanos, sus instituciones y sus empresas, es colaborar para el desarrollo de la ciudad y el desarrollo económico y social".