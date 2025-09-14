La asociación Espacio Verde Cortijo del Cuarto presentará a Urbanismo una alternativa al proyecto Quarto

La asociación Espacio Verde Cortijo del Cuarto ha reiterado el rechazo rotundo de los vecinos al proyecto Quarto de la Diputación de Sevilla, que plantea la construcción de casi 6.000 viviendas en estos terrenos públicos. De cara al otoño, esta entidad ciudadana junto con los colectivos y asociaciones vecinales implicadas, asegura que seguirá convocando movilizaciones para visualizar el sentir y las necesidades de los vecinos de Bellavista y demás barrios afectados, además de presentar a Urbanismo un proyecto alternativo al de la Diputación.

La entidad recuerda que a lo largo del presente año, "a través de concentraciones, manifestaciones y una moción presentada y aprobada en la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera por todos sus representantes y sin ningún voto en contra, hemos manifestado junto con más de 50 entidades y asociaciones vecinales nuestro rotundo rechazo al proyecto Quarto" y subraya que el sentir popular se ha manifestado a favor de que "a futuro los terrenos del Cortijo sean el Parque Forestal que necesita la zona sur de la ciudad".

La asociación lamenta que el presidente de la Diputación "sigue intentando vender el proyecto Quarto como la solución a todos los problemas de vivienda en Sevilla, con la construcción de casi 6.000 viviendas en los terrenos públicos del Cortijo del Cuarto, indicando que la moción avalaba parte del proyecto, cuando en ningún caso eso se indica en la misma".

La moción aprobada en la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera

La asociación vecinal explica que en la moción aprobada en la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera se propone:

Modificar el PGOU de 2006, para que los terrenos del Cortijo de Cuarto sean reconocidos como suelos no urbanizables ya que actualmente es un espacio natural en peligro.

Que el Ayuntamiento de Sevilla emprenda acciones encaminadas a la preservación de este espacio natural, entendido como un territorio clave por su situación estratégica en el corredor del Guadaíra y ser la mejor opción de parque forestal del sur, integrado en el futuro anillo verde de Sevilla y su Área Metropolitana.

Que el Ayuntamiento de Sevilla atienda las disposiciones de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y, en colaboración con la propiedad, otras administraciones y entidades considere los terrenos del Cortijo del Cuarto una infraestructura verde.

Para la asociación Espacio Verde Cortijo del Cuarto, las necesidades urbanísticas están sumamente cubiertas, habiéndose recalificado suelos terciarios (Torres de Hércules, Las Razas) y sumado a los proyectos ya en curso de las 3.500 viviendas de Isla Natura, 1.400 de Hospital Militar-Cuarteles y las más de 10.000 de Pítamo, consideramos suficiente suelo urbanizado en el sur de la ciudad, que además provocará a futuro un gran caos en materia de movilidad.