Treinta años alimentando solidaridad en Sevilla

El patio de la Fundación Cajasol se vistió este jueves de gala para conmemorar el 30 aniversario del Banco de Alimentos de Sevilla, en un acto que reunió a representantes institucionales, empresas, medios y voluntarios en torno a un mismo propósito: celebrar tres décadas de compromiso contra el hambre.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, la ceremonia sirvió también como escenario para la entrega de los Premios Miguel Mañara 2025, galardones que reconocen la entrega, la constancia y la solidaridad de quienes colaboran con la fundación.

El acto se inició con la lectura de un texto a cargo de Joaquín Durán, seguida de la proyección de un vídeo conmemorativo, elaborado por el programa Solidarios de Canal Sur Televisión, que repasó la historia y evolución de la entidad. A continuación, el Coro del Ateneo de Mairena del Aljarafe interpretó el Va pensiero, envolviendo el patio en una atmósfera solemne y emotiva.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, dio la bienvenida destacando el valor del trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas y, a partir de ahí, los presentadores fueron dando paso a los distintos reconocimientos. En la categoría de Entidad Colaboradora, el Premio Miguel Mañara 2025 fue otorgado a Proyecto Hombre Sevilla, representado por su directora, María Ángeles Fernández, y su presidente, Antonio Fragero, quienes recibieron el galardón de manos del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

En la categoría de Empresa Colaboradora, Amazon fue distinguida por su apoyo logístico y su contribución constante a las campañas del Banco de Alimentos. El premio fue entregado por el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y recogido por Carmen Luque Varela, responsable del centro de almacenaje SVQ1.

El reconocimiento en la categoría de Medio de Comunicación recayó en Radio Sevilla, por su labor de difusión y sensibilización social a lo largo de sus cien años de historia. Su director, Antonio Yélamo, y el periodista Salomón Hachuel recogieron el premio de manos de Antonio Pulido, destacando la importancia del periodismo como altavoz de la solidaridad anónima.

En la categoría de Voluntariado, el Banco de Alimentos rindió homenaje a Luis Brocal y Kety Vázquez, dos de sus miembros más veteranos. El presidente de la fundación, Leopoldo Parias Mora-Figueroa, entregó el reconocimiento, mientras compañeros y amigos recordaron la entrega y constancia de ambos, pilares fundamentales en la gestión y distribución de alimentos desde hace más de una década.

El acto continuó con un homenaje a los expresidentes del Banco de Alimentos de Sevilla, entre ellos Ita Solís, Agustín Vidal-Aragón y Francisco Arteaga, quienes compartieron con emoción recuerdos y anécdotas de sus años al frente de la institución.

En la parte final, Leopoldo Parias tomó la palabra para agradecer el compromiso de los premiados y reafirmar los retos futuros en momento de la gala en la que también intervinieron el consejero Jorge Paradela y el alcalde José Luis Sanz, quien clausuró el acto.

Tras la tradicional foto de familia de premiados y autoridades, la celebración continuó con un cóctel en los jardines de la Fundación Cajasol, donde se brindó por otros treinta años de colaboración y esperanza compartida.