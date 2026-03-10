La Velada del Año 6 agota 80.000 entradas para su segunda edición en Sevilla en tres horas

El creador de contenidos Ibai Llanos ha agotado las 80.000 entradas de La Velada del Año VI en menos de tres horas. El evento, que celebra su sexta edición, tendrá lugar el próximo 25 de julio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, repitiendo así la sede que acogió la pasada edición con idéntico resultado de lleno absoluto.

La venta comenzó a las 20.30 horas del pasado lunes, 9 de marzo, tras la presentación realizada en el Teatro Victoria de Barcelona. En dicho acto, Llanos desveló los diez combates y los veinte participantes que subirán al cuadrilátero. Según fuentes de la organización, la presentación registró un pico de audiencia superior a 1,7 millones de espectadores y una media de usuarios por encima del millón, batiendo el récord absoluto de dispositivos conectados en comparación con ediciones anteriores.

La sexta edición de este evento deportivo y de entretenimiento reunirá nuevamente a creadores de contenido, artistas e influencers en combates de boxeo que han ganado gran popularidad en los últimos años. El Estadio de la Cartuja acogerá por segundo año consecutivo un espectáculo que el pasado 26 de julio convocó a 80.000 asistentes presenciales y nueve millones de espectadores a través de Twitch.

Combates femeninos confirmados

Entre los enfrentamientos femeninos programados destaca el combate entre la tiktoker Fabiana Sevillano y La Parce, presidenta del club Américas Atlético Parceras de la Queens League. Asimismo, la streamer y creadora en TikTok Alondrissa se medirá a la youtuber Angie Velasco en otro de los duelos previstos.

Las creadoras de contenido Natalia MX y Clersss protagonizarán otro de los combates. No obstante, uno de los combates que suscitará especial interés será el enfrentamiento entre Rivers y Roro, que han querido repetir tras combatir en anteriores ediciones. La segunda buscará redimirse de la derrota tras caer ante Abby en la pasada edición. Las influencers españolas Marta Díaz y Tatiana Kaer cerrarán la categoría femenina.

Duelos masculinos

En cuanto a los combates masculinos, Viruzz se presentará por quinta vez consecutiva, en esta ocasión frente a Gero Arias. Los artistas Kidd Keo y Lit Killah dejarán temporalmente los micrófonos para enfundarse los guantes de boxeo y dirimir su rivalidad sobre el ring.

Fernanfloo, vencedor en la tercera edición, se enfrentará a Yo Soy Plex, quien se alzó con la victoria en la cuarta velada. Ambos buscarán demostrar su superioridad en un duelo que promete intensidad.

El plato fuerte: IlloJuan contra The Grefg

El combate estelar enfrentará a IlloJuan y The Grefg en un duelo de alto voltaje. El primero llega como vigente campeón tras su victoria en la quinta edición, mientras que el streamer malagueño intentará arrebatarle el trono en lo que se perfila como uno de los momentos más esperados de la noche.

Los periodistas deportivos Edu Aguirre y Gastón Edul también participarán en la velada, pasando de cubrir grandes eventos deportivos a convertirse en protagonistas de uno de los espectáculos más multitudinarios del año en España.