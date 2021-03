Así se vería el 'Ever Given' en el Puerto de Sevilla

¿Qué habría pasado en la Dársena del Guadalquivir si un portacontenedores como el 'Ever Given' la hubiese remontado hasta el Puerto de Sevilla? En ese escenario irreal porque el calado de la dársena no lo permite, el efecto hubiese resultado algo parecido al que se puede observar en la imagen.

El buque del que todo el mundo ha tenido noticia estos últimos días desde que bloqueó el paso en el Canal de Suez, tiene un calado de más de 17 metros para poder transportar hasta 20.388 contenedores. La Dársena del Guadalquivir no llega a los ocho metros. Imposible en la vida real, pero en internet la historia es otra.

A través de la web Ever Given everywhere, cualquiera puede colocar el carguero donde quiera y apreciar cómo bloquearía el paso de superficies enormes para hacerse una idea de su tamaño real.

Hemos ido un poco más allá y lo hemos situado 'atracado' junto a la Plaza de Toros de la Maestranza, donde ocuparía gran parte del ancho de los bajos del Paseo del Marqués del Contadero.

Lo colocamos junto al estadio Sánchez-Pizjuán para tener una idea más real de la impresionante longitud del barco, donde llegaría desde la esquina de Eduardo Dato hasta casi el cruce con Luis Montoto, tapando por completo el ancho de la avenida Luis de Morales.

El portacontenedores Ever Given, con una eslora (longitud) de 400 metros, y una manga (anchura) de 59 metros, ha hecho contener la respiración al tráfico marítimo mundial y por ende a la economía, al quedarse encallado en el Canal de Suez. Aún a estas horas, 10 remolcadores lo llevan a través del Canal de Suez, después de que hayan podido moverlo de la situación en la que fuertes vientos lo dejaron encallado.

El Puerto de Sevilla está situado en el interior del territorio, a unos 89 km de la costa, y la navegación por el Guadalquivir viene marcada por el régimen de mareas, de forma que los buques navegan por la canal coincidiendo con la pleamar.

Gracias a recientes estudios sobre la marea permitan ganar más profundidad al calado para mejorar la navegación de los barcos por el estuario del Guadalquivir. Hasta ahora se ha logrado aumentar el calado 20 centímetros más hasta llegar a los 7,20 metros y se confía en acercarse cada vez más a los 8 metros.