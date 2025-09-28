El Guadalquivir, único río navegable de España, ha sido a lo largo de los siglos mucho más que un cauce de agua: motor de comercio, escenario de exploraciones históricas y fuente de inspiración cultural. Con sus 657 kilómetros, conecta la Sierra de Cazorla con Sanlúcar de Barrameda y riega tierras fértiles, sosteniendo economías y ecosistemas como el Parque Nacional de Doñana. Testigo de romanos, árabes, vikingos y samuráis, el río ha dejado huella en la identidad andaluza y en la literatura de autores como Lorca, Machado o Juan Ramón Jiménez. Hoy mantiene su papel como motor económico y turístico, pero también enfrenta desafíos ambientales que recuerdan la necesidad de preservarlo.