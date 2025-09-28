El Guadalquivir, el alma de Sevilla en el Día Mundial de los Ríos

Cada último domingo de septiembre se celebra el Día Mundial de los Ríos, una jornada que invita a reflexionar sobre la importancia de estos cauces de agua dulce, auténticas arterias naturales que han permitido el desarrollo de civilizaciones, alimentado territorios y marcado la cultura de los pueblos. En Sevilla, esta fecha tiene un significado especial: la ciudad vive y respira al compás de su río, el Guadalquivir, un cauce que no solo dibuja el paisaje urbano, sino que constituye el alma histórica, cultural y económica de toda Andalucía.

Su historia y navegabilidad

El Guadalquivir recorre 657 kilómetros desde su nacimiento en la Sierra de Cazorla (Jaén) hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). A lo largo de su trayecto atraviesa tierras de olivos, campiñas fértiles y marismas, recogiendo las aguas de importantes afluentes como el Genil, de 337 kilómetros, el más largo de todos.

Este río tiene una característica única en España ya que es el único navegable del país. Gracias a ello, Sevilla acoge el único puerto interior español, un enclave estratégico que ha hecho de la ciudad un punto de conexión con el mundo desde hace siglos. Por sus aguas llegaron mercancías y culturas, y desde sus muelles partieron expediciones que cambiaron la historia universal. Fue aquí donde se fraguó el viaje de Magallanes y Elcano en 1519, que culminaría en la primera vuelta al mundo. Mucho antes, los barcos cargados de metales, aceite o vino partían hacia América, haciendo de Sevilla la gran puerta de entrada del comercio con el Nuevo Mundo.

El Nao Victoria se ha convertido en un símbolo del Guadalquivir / M.G.

De Betis a Wad al-Kabir

La historia del río está trenzada con la historia de los pueblos que lo nombraron. Los romanos lo conocieron como Betis, y su presencia dio nombre a la provincia Bética, una de las más prósperas del Imperio. Para ellos fue vía de comercio y símbolo de riqueza agrícola. Con la llegada de los árabes pasó a llamarse Wad al-Kabir, y bajo su dominio se consolidó como motor de la vida urbana y agrícola de Al-Ándalus. Sin embargo, el Guadalquivir también fue testigo de episodios insólitos: por sus aguas remontaron los vikingos, atraídos por las riquezas de las ciudades ribereñas, y siglos después llegaron los primeros samuráis japoneses a Coria del Río, dejando una huella que aún perdura en apellidos como Japón.

Naturaleza, retos y futuro

El río no solo es historia y cultura: también es naturaleza y biodiversidad. En su desembocadura se encuentra el Parque Nacional de Doñana, uno de los espacios protegidos más importantes de Europa, donde el agua del río alimenta marismas que sirven de refugio a aves migratorias y especies en peligro de extinción.

Hoy, en pleno siglo XXI, mantiene su carácter de motor económico, turístico y cultural. El puerto de Sevilla sigue siendo clave en el transporte de mercancías; sus orillas son escenario de eventos culturales, deportivos y festivos; y su imagen, con la Torre del Oro reflejada en sus aguas, se ha convertido en postal universal de la ciudad.

Inspiración artística y cultural

Más allá de su papel histórico, el Guadalquivir es un símbolo cultural y poético. Ha inspirado coplas, fandangos, flamenco y óperas, y ha sido protagonista en la literatura. Poetas como Federico García Lorca, Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez lo convirtieron en metáfora de vida, tiempo y eternidad. El propio Jiménez escribió:

¿Resucitan los ríos? ¿Van al paraíso? ¡Tú lo sabías, Guadalquivir del amanecer, en un viaje mío del Madrid de la tierra a la Sevilla del cielo! — Juan Ramón Jiménez

Celebrar el Día Internacional de los Ríos significa reconocer su importancia, pero también recordar la responsabilidad que tenemos de cuidarlos y preservarlos. El Guadalquivir, testigo de civilizaciones, cruce de culturas y fuente de inspiración artística, sigue siendo ese alma de Sevilla que late en cada puente, cada orilla y cada amanecer reflejado en sus aguas. Un río que no solo pertenece a Andalucía, sino a la historia de España y del mundo.