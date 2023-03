Qué virgen eres según tu horóscopo: el hilo de Twitter que se ha viralizado entre los sevillanos

Estamos a menos de un mes del Domingo de Ramos y la Semana Santa empieza a sentirse con especial nerviosismo e ilusión entre loa fieles seguidores de esta fiesta cristiana. Algunos lo viven a través de la oración, el ayuno, compartiendo con sus hermanos y buscando a Cristo en su vida ordinaria; otros impregnan sus espacios con incienso y escuchan a todas horas marchas procesionales. Y también hay quienes, "sin propósito alguno de ofender a nadie, sólo por diversión", plantean originales hilos en Twitter que se viralizan entre los sevillanos. Este es el caso de @suslovesu, que ha mezclado astrología y Semana Santa para determinar qué virgen es cada uno según su horóscopo. Y este es el resultado.

¿Qué Virgen eres según tu signo del zodiaco? Hoy te lo digo yo. Como se viene acercando la Semana Santa había que hacer un hilo de que Virgen sois según vuestro signo URGENTEMENTE. Dentro Hilo🪡 pic.twitter.com/zmZok1IczX — lana del slay (@suslovesu) March 5, 2023

Aries: La Esperanza Macarena

Si has nacido entre el 21 de marzo y el 19 de abril, "eres innovador, y te sientes comodísimo empezando cosas nuevas, porque marcas tendencia. ¿Qué te pones algo nuevo? Tiempo le falta a Andalucía entera para hacerlo igual".

Tauro: La Amargura

Como todo Tauro (20 de abril- 21 de mayo), "aunque vayas estrámbotica a la calle siempre tienes un fondo muy sencillo y unas ideas muy claras para todo. De fachada puedes parecer un poco fanfarrona pero luego eres la mejor para quienes de verdad te conocen".

Géminis: La Virgen de los Dolores del Cerro del Águila

Nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio. El autor de este hilo presenta a los Géminis como la Virgen de los Dolores del Cerro. "Eres las dos caras de la moneda y eres libre como el aire. Cuando estás con tus amigas del barrio eres un auténtico jolgorio pero cuando te sacan de tu entorno puedes ser la más fina de todas"

Cáncer: La Virgen de la O.

A los cáncer, nacidos entre el 21 de junio y el 20 de julio, los asocia a la Virgen de la O, a quien "el amor ha tratado mal, pero eres un cachito de cielo. Vales mucho y cuando estás con los que te quieren eres una Super Queen".

Leo: Esperanza de Triana

Llegamos a Leo (21 de julio a 20 de agosto), "el signo que más domina de todo el zodiaco y que nunca defrauda a su círculo más cercano aunque mucha gente quiera estar con él". Es la Esperanza de Triana.

Virgo: La Estrella

Para @suslovesu, "todo Virgo (21 de agosto a 20 de septiembre) ha tenido una etapa oscura, pero ahora estás de nuevo en un florecimiento pleno. Cuando te arreglas y sales, todas las miradas están en ti porque derrochas perfección por donde pasas". Es la Estrella de Triana.

Libra: La Virgen del Rosario (Montesión)

Libra (21 de septiembre a 20 de octubre) se muestra como "una apasionada de la belleza y del buen gusto. Lo mismo te paseas por Triana que por el Jueves y lo mismo sales a la calle con un outfit sencillito que arreglada y con todo tu joyero puesto". Es La Virgen del Rosario.

Escorpio: La Virgen de las Aguas

A los Escorpio (21 de octubre a 20 de noviembre) le corresponde la Virgen de las Aguas. "Siempre estás al mando, y eso juega en tu favor porque tu carácter enérgico y único hacen que nadie se te plante por delante. Para quienes te conocen eres el Main Character because you are so unique", explica este tuitero.

Sagitario: La Virgen del Dulce Nombre de Bellavista

Entramos en Sagitario (21 de noviembre a 20 de diciembre, "uno de los signos más resplandecientes y positivos del zodiaco, que brilla por sí solo y marca tendencia sin mover un solo dedo". Es la Virgen del Dulce Nombre de Bellavista.

Capricornio: La Esperanza Trinidad

Si eres Capricornio, "tu belleza a veces te hace parecer inalcanzable para todos aquellos que van detrás de ti, aunque luego seas una chica majísima". Representaría a la Esperanza Trinidad.

Acuario: La Virgen de Consolación

Vamos llegando al final de los signos del zodiaco. En Acuario (21 de enero a 20 de febrero) encontramos a la Virgen de Consolación, "con una mirada que enamora a todo el mundo. Eres la niña bonita de tu casa. Tienes una sinceridad y un idealismo a prueba de bombas y eres la que va por libre de tu grupo de amigas".

Piscis: La Virgen de la Aurora

Cierra esta comparativa de vírgenes con signos del zodiaco Piscis (21 febrero a 20 de marzo). No podía ser otra que la Virgen que cierra la Semana Santa. "Tienes la experiencia acumulada de tus signos predecesores lo que te hace una persona muy inteligente pero también muy sensible ante cualquier cambio".