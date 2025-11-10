Vota por tu pueblo preferido de Sevilla para que forme parte de la Ruta de Pueblos Mágicos de España 2026

Pueblos Mágicos de España, la organización que selecciona y conecta pueblos que destacan por sus atributos simbólicos, leyendas, historia y manifestaciones socioculturales en el país, ha abierto un nuevo proceso de votación para elegir cuáles son aquellos municipios españoles que merecen esta mención en 2026. Entre todos ellos hay un total de 52 pueblos andaluces de los cuales dos son de Sevilla: Utrera y El Coronil.

Las votaciones, que se activaron el pasado 3 de noviembre y que estarán abiertas hasta las 23:59 horas del 10 de noviembre, permitirán conocer cuáles son los pueblos que reciben los premios regionales de cada una de las comunidades autónomas de España.

Los aspirantes sevillanos y cómo votarlos

De los más de 50 municipios que participan en esta edición de los Pueblos Mágicos de España hay dos que pertenecen a la provincia de Sevilla: El Coronil y Utrera. Para votar por ellos es necesario ingresar en la página web de Pueblos Mágicos de España y seleccionar, en la comunidad autónoma andaluza, la localidad favorita.

Para formalizar la votación será necesario registrarse a través de un formulario en el que piden datos como el nombre y un correo electrónico de contacto. Al votar se entrará en el sorteo de 10 guías con las Rutas de los Pueblos Mágicos de España.

Todos los pueblos participantes de Andalucía

Brucena, Almería

Alcalá de los Gazules, Cádiz

Alfarnate, Málaga

Almedinilla, Córdoba

Alpujarra de la Sierra, Granada

Atajate, Málaga

Bornos, Cádiz

Cabra, Córdoba

Canillas de Aceituno, Málaga

Cañete de las Torres, Córdoba

Casarabonela, Málaga

Castellar, Jaén

Castell de Ferro, Granada

Cazorla, Jaén

Chiclana de Segura, Jaén

Chipiona, Cádiz

Comares, Málaga

Cómpeta, Málaga

Cortegana, Huelva

Cumbres Mayores, Huelva

El Coronil, Sevilla

El Borge, Málaga

Enix, Almería

Fuente de Piedra, Málaga

Gor, Granada

Gualchos, Granada

Higuera de la Sierra, Huelva

Iznájar, Córdoba

Iznatoraf, Jaén

La Calahorra, Granada

Laujar de Andarax, Almería

Minas de Riotinto, Huelva

Moclinejo, Málaga

Montefrío, Granada

Orce, Granada

Orcera, Jaén

Palos de la Frontera, Huelva

Puerto Moral, Huelva

Pinos Genil, Granada

Polícar, Granada

Pórtugos, Granada

Puebla de Don Fabrique, Granada

Salar, Granada

Sorvilán, Granada

Tolox, Málaga

Torvizcón, Granada

Utrera, Sevilla

Vélez de Benaudalla, Granada

Vícar, Almería

Villaluenga del Rosario, Cádiz

Víznar, Granada

Zahara de los Atunes, Cádiz

Fundada en 2016 y con solo tres localidades, la organización sin ánimo de lucro Pueblos Mágicos de España ha crecido significativamente hasta incluir más de 140 municipios en la actualidad con el fin de utilizar su singularidad como motor de desarrollo sostenible a través del turismo emocional. Para formar parte de la red, los municipios deben presentar un inventario de recursos y atractivos turísticos, así como un plan de desarrollo turístico municipal.

El objetivo principal de la red es incentivar la economía social y el turismo en las comunidades rurales, valorando su legado, costumbres, tradiciones y productos locales como la "magia" que atrae a los visitantes. La iniciativa busca preservar y destacar la autenticidad de los pueblos, fomentando que tanto residentes como turistas valoren su identidad única. Opera como un instrumento de cooperación territorial entre municipios rurales, promoviendo su singularidad y recursos para impulsar el desarrollo económico y social. Para ello realiza actividades de promoción, como la edición de guías turísticas, vídeos y campañas en redes sociales, para dar visibilidad a los municipios que forman parte de su singularidad listado cada vez mayor.