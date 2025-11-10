Vota por tu pueblo preferido de Sevilla para que forme parte de la Ruta de Pueblos Mágicos de España 2026
La votación para los premios regionales de los Pueblos Mágicos de España estará abierta hasta el 10 de noviembre a las 23:59 horas
El pueblo de Sevilla en el que combatieron las legiones de Julio César: es pequeño y tiene un curioso nombre
El palacio escondido en el centro de Sevilla que se sale del circuito turístico habitual: "Sencillamente espectacular"
Pueblos Mágicos de España, la organización que selecciona y conecta pueblos que destacan por sus atributos simbólicos, leyendas, historia y manifestaciones socioculturales en el país, ha abierto un nuevo proceso de votación para elegir cuáles son aquellos municipios españoles que merecen esta mención en 2026. Entre todos ellos hay un total de 52 pueblos andaluces de los cuales dos son de Sevilla: Utrera y El Coronil.
Las votaciones, que se activaron el pasado 3 de noviembre y que estarán abiertas hasta las 23:59 horas del 10 de noviembre, permitirán conocer cuáles son los pueblos que reciben los premios regionales de cada una de las comunidades autónomas de España.
Los aspirantes sevillanos y cómo votarlos
De los más de 50 municipios que participan en esta edición de los Pueblos Mágicos de España hay dos que pertenecen a la provincia de Sevilla: El Coronil y Utrera. Para votar por ellos es necesario ingresar en la página web de Pueblos Mágicos de España y seleccionar, en la comunidad autónoma andaluza, la localidad favorita.
Para formalizar la votación será necesario registrarse a través de un formulario en el que piden datos como el nombre y un correo electrónico de contacto. Al votar se entrará en el sorteo de 10 guías con las Rutas de los Pueblos Mágicos de España.
Todos los pueblos participantes de Andalucía
- Brucena, Almería
- Alcalá de los Gazules, Cádiz
- Alfarnate, Málaga
- Almedinilla, Córdoba
- Alpujarra de la Sierra, Granada
- Atajate, Málaga
- Bornos, Cádiz
- Cabra, Córdoba
- Canillas de Aceituno, Málaga
- Cañete de las Torres, Córdoba
- Casarabonela, Málaga
- Castellar, Jaén
- Castell de Ferro, Granada
- Cazorla, Jaén
- Chiclana de Segura, Jaén
- Chipiona, Cádiz
- Comares, Málaga
- Cómpeta, Málaga
- Cortegana, Huelva
- Cumbres Mayores, Huelva
- El Coronil, Sevilla
- El Borge, Málaga
- Enix, Almería
- Fuente de Piedra, Málaga
- Gor, Granada
- Gualchos, Granada
- Higuera de la Sierra, Huelva
- Iznájar, Córdoba
- Iznatoraf, Jaén
- La Calahorra, Granada
- Laujar de Andarax, Almería
- Minas de Riotinto, Huelva
- Moclinejo, Málaga
- Montefrío, Granada
- Orce, Granada
- Orcera, Jaén
- Palos de la Frontera, Huelva
- Puerto Moral, Huelva
- Pinos Genil, Granada
- Polícar, Granada
- Pórtugos, Granada
- Puebla de Don Fabrique, Granada
- Salar, Granada
- Sorvilán, Granada
- Tolox, Málaga
- Torvizcón, Granada
- Utrera, Sevilla
- Vélez de Benaudalla, Granada
- Vícar, Almería
- Villaluenga del Rosario, Cádiz
- Víznar, Granada
- Zahara de los Atunes, Cádiz
Fundada en 2016 y con solo tres localidades, la organización sin ánimo de lucro Pueblos Mágicos de España ha crecido significativamente hasta incluir más de 140 municipios en la actualidad con el fin de utilizar su singularidad como motor de desarrollo sostenible a través del turismo emocional. Para formar parte de la red, los municipios deben presentar un inventario de recursos y atractivos turísticos, así como un plan de desarrollo turístico municipal.
El objetivo principal de la red es incentivar la economía social y el turismo en las comunidades rurales, valorando su legado, costumbres, tradiciones y productos locales como la "magia" que atrae a los visitantes. La iniciativa busca preservar y destacar la autenticidad de los pueblos, fomentando que tanto residentes como turistas valoren su identidad única. Opera como un instrumento de cooperación territorial entre municipios rurales, promoviendo su singularidad y recursos para impulsar el desarrollo económico y social. Para ello realiza actividades de promoción, como la edición de guías turísticas, vídeos y campañas en redes sociales, para dar visibilidad a los municipios que forman parte de su singularidad listado cada vez mayor.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Combo Comunicación
Contenido Patrocinado
Contenido patrocinado
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Jabugo
En noviembre, el municipio onubense une a la incomparable belleza de sus caminos y senderos una completa programación de actividades, donde destacan el Encuentro Naconal del Ibérico y las I Jornadas Prehistóricas