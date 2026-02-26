La XII edición de Albaydar Emprende impulsa el talento joven con propósito y compromiso

El espíritu emprendedor volvió a recorrer el centro educativo Albaydar en una jornada marcada por la ilusión, las ideas y el convencimiento de que el talento joven puede transformar la sociedad. La XII edición de Albaydar Emprende ha reunido este jueves 26 de febrero a alumnado, docentes, instituciones y empresas en un encuentro que ya se ha consolidado como escaparate de proyectos y oportunidades.

Cincuenta alumnos han presentado sus iniciativas en los distintos expositores instalados en el salón de actos del centro, acompañados por las profesoras Pilar Reina y María Elías, mientras autoridades y representantes del tejido empresarial recorrían los espacios, escuchando propuestas que iban desde soluciones tecnológicas hasta proyectos sociales.

La encargada de inaugurar la jornada, Macarena López, directora de Albaydar ha subrayado la esencia del encuentro: Emprender desde la formación integral. Durante su intervención ha puesto en valor la Formación Profesional como una vía real de futuro, por ser flexible, innovadora y más cercana a la realidad social y empresarial, así como, las movilidades internacionales y la necesidad de formar profesionales no solo competentes, sino también comprometidos socialmente.

Un momento de la charla en Albaydar Emprende / M. G.

Desde el ámbito institucional, José Guzmán Byrne, director del Distrito Bellavista-La Palmera del Ayuntamiento de Sevilla ha destacado las oportunidades que ofrece la ciudad para el emprendimiento, apoyándose en datos positivos de inserción laboral y en la baja tasa de absentismo en la comunidad andaluza. “En el sur hay trabajadores y emprendedores con una enorme capacidad de esfuerzo”, ha afirmado, reivindicando el potencial del territorio.

El mensaje fue reforzado por Ana Martínez García, directora Adjunta GeneraSur de CESUR Empresarios del Sur de España, quien ha apelado directamente a la actitud del alumnado: ambición para crecer, colaboración para avanzar y propósito para dar sentido a cada paso. “No olvidéis el proyecto más importante que tenemos entre manos: nosotros mismos”, ha señalado, animando a los jóvenes a construir su camino profesional sin perder de vista su desarrollo personal.

Por su parte, Antonio de la Iglesia García, responsable del Departamento de Marketing de CES Confederación de Empresarios de Sevilla ha puesto el acento en los recursos disponibles para quienes desean emprender. Recordó que en Sevilla existe una amplia red de apoyo en consultoría, asesoramiento y financiación, y ha invitado a los estudiantes a aprovecharla. También ha reivindicado el papel de la juventud como motor de cambio para empresas e instituciones, aportando talento y sensibilidad empresarial.

Visita a los stands / M. G.

Uno de los momentos más cercanos lo protagonizó una antigua alumna del centro, hoy emprendedora, Luisa Lirio que ha compartido su experiencia con honestidad, reconociendo las dificultades del camino y animando a intentarlo, a ilusionarse y a aprender de cada tropiezo. Su testimonio ha conectado especialmente con los estudiantes, que escuchaban atentos a quien, no hace tanto, ocupaba su mismo lugar.

Feria de stands

Tras las intervenciones, la comitiva, en la que también participó Marta Salamanca, subdirectora de Ciclos Formativos, ha visitado los stands para conocer de primera mano los proyectos del alumnado. Las explicaciones improvisadas, las maquetas, los prototipos y las presentaciones digitales han mostrado horas de trabajo y, sobre todo, ganas de futuro.

Más que una feria de ideas, Albaydar Emprende ha vuelto a convertirse en un punto de encuentro entre formación y realidad profesional, donde los jóvenes no solo imaginaron empresas, sino que han comenzado a visualizarse a sí mismos como protagonistas de su propio camino. Un espacio para la creatividad, el emprendimiento y el crecimiento profesional.

El proyecto ganador ha sido FitMatch con su propuesta para identificar el estilo de cada persona a través de un escáner 3D.

Porque, como se ha repetido a lo largo de la jornada, emprender no es solo crear un negocio: es atreverse a creer en uno mismo.

Desde Albaydar queremos agradecer a todos nuestros invitados el que nos hayan acompañado en esta ocasión tan especial y dar la enhorabuena a todo el alumnado participante por el trabajo realizado.