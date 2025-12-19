Zambomba jerezana en Sevilla: así es el espectáculo que vuelve este sábado a La Panocha

Las zambombas se han convertido en uno de los grandes puntos de encuentro de la Navidad andaluza. Lo que comenzó de una manera casi íntima en los patios de vecinos de Jerez, entre pucheros, palmas y villancicos improvisados, es ahora una cita colectiva que trasciende las fronteras locales. Así, por tercer año consecutivo, llega este sábado 20 de diciembre a la cafetería La Panocha, de Sevilla.

Esta celebración popular, extendida ya a lo largo de Andalucía, se ha consolidado como un reclamo cultural que cada diciembre devuelve el cante tradicional a las calles. Por ello, el ambiente festivo se respira poco antes de la Nochebuena. Situado en la calle Muñoz Olivé de la capital, el establecimiento acoge la participación del grupo originario de Jerez, 'Sabor a Plazuela'.

La zambomba de Jerez en La Panocha: fecha y aforo máximo

El evento comenzará a las 17:00 horas de este sábado 20 de diciembre con la llegada del grupo, que cantará a lo largo de varios pases. Además, como indican desde la cafetería La Panocha, la entrada es completamente gratuita y libre para todo aquel que desee asistir, manteniendo así el carácter popular propio de estas fiestas. Una vez concluida la zambomba, tomará el relevo un grupo flamenco que mantendrá el ambiente festivo hasta bien entrada la tarde.

En concreto, se prevé una asistencia de alrededor de 300 personas para el tercer año consecutivo en el que el establecimiento impulsa esta iniciativa. Asimismo, para acompañar el baile y el cante tradicional, los asistentes contarán con barras en el patio en las que podrán pedir copas, cafés y dulces caseros, como los 'mini roscos' de reyes, el tiramisú o diferentes tipos de tartas; todo ello recogido en la carta del local.

El grupo jerezano Sabor a Plazuela dará vida al evento

En pleno corazón de Sevilla, en el Casco Antiguo, esta actividad congregará a un buen número de asistente en torno a una de las tradiciones navideñas con más arraigo del sur. El grupo que llega para animar el encuentro es 'Sabor a Plazuela', fundado por Antonio 'El Cañero', y que actuó el pasado 13 de diciembre en Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

Iniciativas como esta reflejan el resurgir de las zambombas, que se han ido consolidando poco a poco como uno de los acontecimientos ineludibles de la Navidad en Andalucía. De esta forma, se ha creado un espectáculo alrededor del cante y el baile tradicional que atrae cada año a personas de todo el mundo durante las semanas previas a las fiestas.