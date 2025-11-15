Zoco del Parque de María Luisa: fecha, horarios y firmas de uno de los mercados más populares de Sevilla

Este domingo, 16 de noviembre, el conocido parque sevillano de María Luisa acogerá una nueva edición de su mercado del Zoco, un encuentro entre firmas artesanales y consumidores que toma especial relevancia en fechas próximas a la Navidad. y a la Feria de Abril. En esta ocasión el mercado estará instalado en el interior de dicho parque desde las 11:00 hasta las 15:30 horas. Se podrá acceder al recinto por la Avenida de Don Pelayo.

Catalogado como uno de los mercadillos de artesanía más extensos de Sevilla, el Zoco viene cargado en esta ocasión de decenas de expositores en los que habrá todo tipo de productos a precios razonables, muchos de ellos elaborados a mano, por lo que se trata de un plan dominical perfecto si se está en la ciudad.

Algunas de las firmas que estarán presentes

Durante esta edición del Zoco del Parque de María Luisa se podrán encontrar todo tipo de productos hechos a mano por artesanos locales que llevarán a sus puestos desde bisutería hasta ropa para los más pequeños, accesorios para bebés, e incluso gafas de sol.

Reyes Franco Pueyos, con accesorios para los bebés y sus padres.

Carmen Arteaga Moda, con ropa de mujer.

Tierra del Sol Outfit, con gafas de sol de diferente tipo

Manola Mantones, con mantoncillos bordados para romerías y ferias

Bolsos Mai & Pri, con bolsos de diferentes tamaños y para gustos muy variados

Komu Joyas

Vero Carrasco, con pendientes y otro tipo de bisutería hecha a mano

Majia Tienda, con ropa para bebé

Juca Kids, con ropa para los más pequeños

El Zoco del Parque lleva funcionando en la ciudad desde el año 2013 y se ha convertido en todo un referente para la compra de productos hechos a mano, especialmente cuando se acerca la temporada de ferias, como la de Sevilla. Sus decenas de expositores en los que se pueden adquirir desde mantoncillos hasta peinetas, peinecillos o pendientes para el traje de gitana son uno de los mayores reclamos de la hispalense durante los meses de febrero, marzo y abril. El Zoco del Parque de María Luisa es, de esta manera, la ocasión perfecta para adquirir productos únicos apoyando al comercio local y hecho a mano.