Encontrar un perfume que te represente puede hacerse complicado, pero cuando lo encuentras, y haces tuyo ese olor nunca más te desprendes de él. De hecho, por antonomasia, cada persona tiende a unos aromas concretos, hay quienes prefieren los frescos, o tienden más a los afrutados, tienen gustos por las connotaciones cítricas, o florales.

En las aguas de perfumes el libro de los gustos también está en blanco y tiene mucho que ver con el uso que vayamos a darle al frasco o la rutina que tenemos. Loewe ha hecho esta interesante relación entre la personalidad de cada mujer con las fragancias que mejor representan los diferentes rasgos de su carácter ¿cuál sería la tuya?

Analistas, auténticas y emocionales

Si lo analizas todo con detalle y además sabes amoldarte a cada situación Aura sería tu fragancia. Saber estar en cada lugar, vestirse para cada ocasión y, sobre todo, ser auténtica al 100% sin perder la esencia, son las características de quien disfruta con el aroma de este agua de perfume.

Son las que nunca pasan desapercibidas y que saber ser excelentes relaciones públicas. Sus emociones juegan siempre a su favor, sin importar lo que les ocurra. Ellas siempre saben controlar la situación.

LOEWE AURA Eau de parfum. La rosa de Otto, la flor más cara del mundo, la chispeante pimienta rosa y el cálido sándalo, definen la personalidad decidida de este perfume.

La mujer apasionada

La sensualidad define Quizás. Su aroma casa a la perfección con esas mujeres sensuales por naturaleza. Y también con las que ponen la pasión en cada cosa que hacen, de forma innata, no conocen otra manera de hacer las cosas que no sea desde el alma. Y si algo no les llena, lo descartan.

La fragancia para ellas es LOEWE QUIZÁS, un Eau de parfum floral y muy cautivador con absoluto de rosa de Bulgaria, embriagador jazmín y un toque cítrico de limón.

Libertad y sueños

Este tipo de mujer tiene el don de la perspicacia de saber conjugar la responsabilidad con la libertad. Sueña, vive y desea. Su mente corre libremente y sus intenciones no conocen límites.

La fantasía para ellas es una extensión de la realidad que todos podemos alcanzar si nos lo proponemos. Les gusta el arte, salir con las amigas, la buena comida, no tener agenda, improvisar en la vida diaria y en vacaciones.

Para ellas lo imposible es posible y las ataduras son para aquellos que no creen en sí mismos. Para ellas existe LOEWE AIRE Eau de toilette, un aroma único y sofisticado que refleja la fragancia femenina más emblemática de Loewe y que representa la libertad.

Naturalidad e independencia

Sin artificios. La naturalidad es una de las armas más poderosas de este tipo de mujeres. Su personalidad está en perfecta armonía con la naturaleza: aman el campo, ir al trabajo andando, un parque es un paraíso para ellas y montar en bici una de las mejores formas de desconectar y ser felices.

Cuentan con las amistades necesarias para vivir momentos muy intensos y, muy especialmente, basados en la sinceridad absoluta. La familia y los amigos son la esencia de su vida, y no necesitan más para ser felices. Lo realmente trascendental se demuestra con hechos y expresiones sencillas que dejan huella.

Quienes se identifican con esta forma de ser tienen LOEWE AGUA Eau de toilette, una fragancia universal y atemporal, tanto para mujeres como hombres, perfecta para quienes aman compartir lo mejor de la vida con sus seres queridos.

Vanguardia y transgresión

Lo nuevo, lo moderno, lo más transgresor. Estas mujeres van mucho más allá. No conocen límites y les gusta explorar nuevas culturas, lo vanguardista, lo rompedor. Los estereotipos para ellas son un estorbo. Cualquier novedad, por muy extraña que parezca, encaja perfectamente con la realidad.

Les gusta lo urbano, la naturaleza, lo dinámico, lo relajado, lo culto, lo simple… todo les llena siempre cuando tenga ese toque diferente, que no sea más de lo mismo. Si no se rompen barreras, nada vale la pena.

Estas mujeres cuentan con LOEWE SOLO ELLA, una fragancia con personalidad propia y de contrastes creada a partir de acordes contrapuestos en equilibrio perfecto. Un aroma único, que refleja la fuerza y el poder de la actitud.