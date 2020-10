Claudia Schiffer, una Barbie en su 50 cumpleaños

Que le pongan tu nombre a una calle, que te hagan una estatua a tu imagen y semejanza, tener una réplica tuya en el museo de cera... ¿Quién no ha soñado con tener un reconocimiento así? Que nuestra labor sea lo suficientemente meritoria como para ello es algo por lo que muchos luchan y algunos hasta lo consiguen. Pero no todo el mundo, por mucho que luche y se esfuerce consigue que le hagan una Barbie idéntica a su persona.

Es la muñeca con más historia, la que más horas de juego nos ha dado y la que ha ido pasando de generación en generación adaptándose a los nuevos tiempos y a las mujeres reales por eso, que hagan una Barbie idéntica a ti es una absoluta fantasía. Icono de los 90, la supermodelo Claudia Schiffer se ha ganado ese reconocimiento y la firma Mattel ha creado, no una, sino dos versiones de la muñeca con las facciones de la modelo y haciendo referencia a dos momento icónicos de Schiffer sobre la pasarela.

En muy pocas ocasiones la firma ha creado una muñeca inspirándose en una persona real. Este reconocimiento sólo ha estado ligado a personas muy ligadas al mundo de la moda o el espectáculo y de manera muy puntual. Por eso llama la atención que la marca haya creado dos muñecas idénticas a Claudia Schiffer. Pero es que la ocasión lo merecía. La top model acaba de cumplir 50 años y Mattel ha querido homenajearla con dos muñecas que representan dos de sus looks más recordados e icónicos de su carrera como modelo.

En concreto, han seleccionado el desfile de Balmain de la colección primavera-verano de 2016 y el desfile otoño-invierno de Versace en 1994. Aunque las muñecas nos encanta, se trata de piezas únicas y exclusivas que Mattel ha querido regalar a la modelo. Mucho mejor que que te pongan una calle o ver una cuestionable versión de uno mismo en un museo de cera. De hecho, sólo hay que ver los posts que la modelo ha compartido en su cuenta de Instagram. "Never too old to play with Barbie", compartía la modelo ("Nunca se es demasiado mayor para jugar con Barbie").

El diseño de Versace que la consagró como modelo

Fue uno de sus grandes desfiles, el que la afianzó y consagró como una de las grandes top model de los años 90. Sobre la pasarela de Versace, Claudia Schiffer desfiló con este espectacular vestido azul con el característico corpiño de la firma de lujo y una falda larga y satinada en 1994. Es uno de sus looks más recordados y por eso la Barbie de la supermodelo debía lucirlo.

Negro y rejillas para la Barbie de Balmain

El diseño escogido para la segunda Barbie es una propuesta de Balmain. Se trata de un look de dos piezas entallado de rejilla en color negro para la campaña de la firma en 2016.