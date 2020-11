Además del Satisfyer, estos son los juguetes sexuales que tienen descuento en el Black Friday

Desde que el famosos succionador de clítoris irrumpiese en el mundo de los juguetes sexuales la masturbación femenina ha dejado de ser un tema tabú para muchas. La llegada del Satisfyer a nuestras vidas ha eliminado barreras y prejuicios a la hora de hablar de la búsqueda del autoplacer. Por eso, de un tiempo a esta parte la venta de juguetes sexuales se ha disparado y, aunque el famoso Satisfyer sigue estando entre los productos eróticos más vendidos, también hay otros juguetes que pueden ser nuestros perfectos aliados.

Generación tras generación, la masturbación va saliendo del armario y vemos cómo no es que cada vez más personas se masturben...si no que cada vez más se atreven a contarlo. Sin duda la masturbación y el autoerotismo son una de las fórmulas excepcionales con las que contamos para conectar con nosotros mismos, conocer nuestros placeres y mejorar nuestra autoestima. Una práctica muy recomendable para gozar de una buena salud sexual y dar rienda suelta a nuestra sexualidad. A la hora de llevarla a cabo y liberarnos de prejuicios no sólo contamos con nuestra imaginación, que juega un papel muy importante, los juguetes sexuales son clave.

Hemos realizado una selección de juguetes sexuales, disponibles en Amazon y con muy buena valoración, para que aproveches los descuentos del Black Friday y apuestes por invertir en ellos si todavía no te has atrevido, o renueves los que ya tienes para llevar tus experiencias sexuales a otro nivel.

Estimulador de clítoris Satisfyer

Es uno de los más vendidos en Amazon, con 24.563 valoraciones casi 5 estrellas de valoración. El Satisfyer ha llegado nuestras vidas y, lo hayas usado o no, te sabes al dedillo todas sus virtudes y beneficios. Esta nueva edición tiene un motor más poderoso y, a la vez, un mejor control de sonido. Parece ser que este modelo es mucho más silencioso que el anterior, ¿serán mejores sus resultados? Lo puedes adquirir a través de la web de Amazon.

Estimulador de clítoris y punto G We-Vibe

Ideal para usarlo sola o en pareja, el We-Vibe Sync es un juguete erótico que, según las descripciones en la web, "eleva vuestra vida amorosa a un nuevo nivel". Este juguete se coloca en la vagina de la mujer y, mientras se mantienen relaciones sexuales, estimula tanto el punto G como el clítoris y el pene. Los descuentos se aplican con cupón BD20 del 26 de noviembre al 4 de diciembre.

Vibrador doble Paloqueth

Diseñado para estimular el punto G mientras que las orejitas de dimensiones masajean el clítoris al mismo tiempo. Dado que la mayoría de las mujeres alcanzan su punto máximo a través de la estimulación directa del clítoris, un vibrador como este con doble estimulación puede desencadenar un orgasmo diverso. En Amazon tiene un precio de 25,99 euros.

Estimulador de clítoris Lelo

Sin contacto directo y con tecnología de pulsos sónicos, el estimulador de clítoris de Lelo genera sensaciones que nunca antes has experimentado. Tiene 8 modos para el placer, desde una estimulación suave hasta una excitación desbordante, de la que también puedes disfrutar en el baño o en la ducha, pues es completamente sumergible. Su precio es de 62,88 euros.

Doble vibrador Womanizer

El vibrador Duo de Womanizer ofrece doce niveles de intensidad para la estimulación del clítoris y doce niveles de intensidad para la estimulación del punto G. Los niveles se pueden controlar independientemente uno del otro. El Womanizer Duo dará placer a tu clítoris y vagina al mismo tiempo. El accesorio de estimulación masajea suavemente el clítoris. Este flexible vibrador proporciona una intensa estimulación del punto G. Actualmente tiene un precio de 199 euros, pero del 26 de noviembre al 4 de diciembre estará a 175,20 euros.

Vibrador con app We-Vibe

El diseño del We-Vibe Melt se ha concebido para que el juguete se adapte perfectamente a la mano y se ajuste a cualquier posición, a la vez que se puede compartir a través de una app móvil. Actualmente tiene un precio de 149 euros, del 26 de noviembre al 4 de diciembre estará a 119,20 euros.

Vibrador de silicona Nabini

Con nueve modos de vibración únicos y un diseño ergonómico, este vibrador estimula el clítoris y el punto G para alcanzar el mayor placer a partes iguales. Actualmente tiene un precio de 26,99 euros.