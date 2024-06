Nicolás Montenegro, el diseñador favorito de los Premios de la Academia de la Moda.

Se ha convertido en uno de los diseñadores más aclamados a nivel nacional y no es para menos. Nicolás Montenegro tiene un sello inconfundible y no hay alfombra roja en la que no estén presentes algunos de sus diseños y los Premios de la Academia de la Moda no iban a ser menos. Por ella desfilaron muchos rostros conocidos, desde Nieves Álvarez a Patricia Conde, pasando por Rocío Osorno o María Pombo. Aunque ninguna de ellas consiguió acaparar las miradas tanto como la presentadora Elena Sánchez y la influencer Gala González, que confiaron en Nicolás Montenegro para una ocasión tan especial.

El look de Elena Sánchez, firmado por Nicolás Montenegro

Fue la encargada de presentar la alfombra roja y vivió un momento divertido con el propio Montenegro y la influencer Gala González, también con vestido del diseñador. Elegantísima, Sánchez lució un diseño de Monetenegro blanco y negro en palabra de honor, ajustado al cuerpo, con el corte a la cadera y una voluminosa falda en globo. Para su posado lució un espectacular tocado y el collar con el que completó el estilismo recordaba al mítico de Lady Di.

El look de Gala González, de Nicolás Montenegro

"My Cindy moment. Feliz de estar esta noche en a la primera edición de los Premios de la Academia de la Moda vestida y acompañada por mi amigo Nicolás Montenegro. La historia de este vestido de casi 7 metros de cola y que se confecciono en menos de 24 horas lleva como inspiración a las mujeres icónicas de los 90 que siguen siendo auténticos iconos de inspiración. Un viaje nostálgico con efecto WOW", escribía la influencer en su perfil de Instagram junto al espectacular diseño de Nicolás Montenegro.