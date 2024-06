Rocío Osorno en los Premios de la Acedemia de la Moda o cómo ser la invitada más elegante en tus bodas de verano.

La Fundación Academia de la Moda Española ha celebarado la primera edición de los Premios Academia de la Moda y por su primera alfombra roja en la Biblioteca Nacional de España desfilaron muchos resotros conocidos. Nieves Álvarez, Patricia Conde, Elena Sánchez y Gala González (ambas de Nicolás Montenegro), Hiba Abouk o María Pombo, fueron algunas de las celebs que presumieron de lookazos en la alfombra roja, que nos sirve de inspiración para los futuros looks de invitada a nuestras bodas de verano. Aunque, si de verdad hay una celeb que nos haya sirvido de musa, esa es Rocío Osorno, que se enfundó en un espectacular diseño de color rojo y de elebaoración propia con el que consiguió uno de los mejores looks de la alfombra roja.

Te contamos cómo fue la elección de Rocío Osorno para marcarse un look súper elegante en los Premios de la Academia de la Moda y cómo replicar su estilismo para ser la invitada perfecta en cualquiera de las bodas que tengas este verano.

El look de Rocío Osorno en los Premios de la Academia

El rojo suele ser un color muy presente en el armario de Rocío Osorno, sobre todo para los looks más especiales. En esta ocasión, y como compartió con sus seguidoras, la influencer se decantó po un diseño de eleboración propia. Se trata de un vestido de color rojo con el escote halter al cuello, del que salen dos pliegues que la influencer llevó a modo de capa y presumiendo de escotazo en la espalda, pero que se pueden colocar de diferentes formas. La falda tiene mucha caída y el diseño es de lo más vaporoso, ideal para configurar un look elegante y sin demasiado artificio.

Rocío Osorno combina este lookazo con unas sandalias en tonos dorados de Zara que a ella le resultan comodísimas (necesitamos saber cuáles son) y apuesta por un maquillaje de mirada ligeramente ahumada y en el que el labial de color rojo intenso juega un papel muy importante a la hora de rematar el look. La melena ondulada y ladeada deja ver unos pendientes dorados y con elementos rectanguales.

Replica el look de Rocío Osorno en tu próxima boda de verano

Apostar por un vestido rojo para una boda de verano no puede ser mejor idea. Vale que es el color que siempre elegimos y que hay una amplia gama de tonalidades esperando que las escojamos, pero es que el rojo siempre sienta muy bien y si no, que se lo digan a Rocío Osorno. Para replicar el look de Rocío Osorno en tu próxima boda de verano puedes echar un vistazo a este diseño de Mango con mucha caída y escote en la espalda. A diferencia del diseño de Rocío Osorno, el vestido de Mango no tiene escote halter ni el detalle de las capas, pero los volantitos del escote y la cintura quedan igual de ideales.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido rojo de Mango con el que puedes replicar el look de Rocío Osorno en tus bodas de verano tiene un precio de 200 euros.