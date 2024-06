María Pombo confirma el peinado más en tendencia de las invitadas de verano más minimalistas.

Las bodas de verano tienen sus pros y sus contras. Por un lado, encontrar un look de invitada perfecta resulta de lo más sencillo, ya que el abanico de propuestas y posibles estilismos es mucho más amplio que en itras épocas del año. Por otro, conseguir el peinado y el maquillaje perfectos, con las elevadas temperaturas, se hace un poco complicado. Lo bueno es que no nos faltan eventos para tomar como referencia a la hora de encontrar el perfecto look y el peinado más ideal para ser la invitada más elegante.

La alfombra roja de los Premios Academia de la Moda Española no solo se ha convertido en uno de los más destacados escaparates de la moda nacional, sino también una celebración del talento, la tradición y la importancia de este sector en la economía y la cultura. Figuras destacadas del diseño (como el aplaudido Nicolás Montenegro), la costura, la artesanía y los medios de comunicación, compartieron protagonismo con personalidades del cine, la televisión y la música, en este evento tan icónico que alberga la ciudad de Madrid.

Las influencers, cada vez con un papel más importante en la industria de la moda, se suman como invitadas a este evento de tanta relevancia. Rostros tan conocidos como María Pombo o Rocío Osorno se unen a esta reunión, celebrando la moda y el talento español. Ambas influencers dejaron estilismos que marcarán las tendencia sen invitada para este verano. Por un lado, Rocío Osorno con un elegantísimo vestido rojo de su propia firma y por otro, María Pombo con un peinado muy sencillo y relajado que sienta las bases del hair style en materia de innvotadas. Echa un vistazo al total look de María Pombo y encuentra la inspiración que necesitas para tus próximas bodas (u otra clase de eventos) de verano que tengas a la vista.

El peinado de María Pombo para ser la invitada perfecta

La reconocida influencer, peinada por Jesús de Paula, estilista de GHD para la ocasión, ha lucido una deslumbrante coleta baja con textura suave y ondas naturales. Este peinado, inspirado en la fantasía de las hadas pero con un toque chic, destaca por su elegancia y sencillez. La combinación de lo etéreo con el glamour contemporáneo realza la belleza de María, con vestido creando una imagen sofisticada y encantadora. Las ondas suaves en el flequillo, creadas con la Styler GHD Mini,, de GHD, enmarcan el rostro de la influencer con delicadeza, dejando la coleta con más volumen para aportar dinamismo.