No es la primera vez que la reina Letizia repite con uno de sus looks (algo que nos encanta), aunque puede que sí sea la primera ocasión en la que tanto ella como la princesa Leonor rescatan estilismos para que la pequeña de la casa, la infanta Sofía, brille con luz propia. La reina Letizia y la princesa Leonor repiten looks para dar protagonismo a la infanta Sofía en el segundo de los actos preparados para los Premios Princesa de Asturias.

Cuando todavía tenemos en la retina la especial reaparición de la Princesa Leonor en el concierto organizado por la Fundación Princesa de Asturias y al que por primera vez han asistido la heredera - en la que ha sido su primera aparición pública desde que se marchó a estudiar a Gales el pasado 30 de agosto - y su hermana Sofía, la Familia Real al completo ha retomado este viernes su apretada agenda institucional, recibiendo en el hotel Reconquista a los galardonados con el Premio Princesa de Asturias 2021.

Desde las 12:00 de esta mañana, los Reyes Felipe y Letizia, acompañados por sus dos hijas, han presidido los que serán sus últimos compromisos antes de la entrega de los prestigiosos galardones en el Teatro Campoamor, una ceremonia que tendrá lugar a partir de las 18:00 y en torno a la que se ha creado una gran expectación por el protagonismo cada vez mayor de la Princesa Leonor, que está a punto de cumplir 16 años.

Así han sido los looks de la reina Letizia y las infantas Leonor y Sofía

Un acto en el que Doña Letizia ha optado por no destacar y dejar que todos los focos se centrasen en sus hijas, recuperando su vestido midi entallado de Hugo Boss con estampado de cuadros príncipe de Gales, uno de sus favoritos por su versatilidad y que le hemos visto en numerosas ocasiones desde que lo estrenó en 2019.

La Princesa Leonor, por su parte, también ha repetido modelo, luciendo el elegante vestido azul que estrenó en el aniversario de la Proclamación de su padre, el Rey Felipe, el pasado mes de junio. Un diseño muy acorde a su edad con el que la heredera está especialmente favorecida, ya que el azul es un color muy significativo tanto para ella como para el Principado de Asturias.

Por último, la Infanta Sofía ha vuelto a hacer gala de su especial personalidad, estrenando un sofisticado y fluido vestido blanco con pequeños lunares en color negro y un cinturón en lazada que marcaba su cintura. Un modelo ligeramente más largo de lo que acostumbra pero con el que, una vez más, estaba radiante.