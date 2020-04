Seis planes para hacer en casa esta semana

Hemos cumplido un mes de confinamiento, llevamos ya más de 30 días en casa y es por eso que ya el aburrimiento está empezando a apoderarse de nosotros y se nos están acabando los planes para mantenernos entretenidos. Tenemos horas vacías y ratos de hastío, pero podemos intentar rellenarlos con diversas actividades.

Reto deportivo

Uno de los mejores propósitos que puedes marcarte para esta cuarentena es empezar a cuidarte. Ahora que estamos en casa, tienes todo el tiempo del mundo y muy pocas excusas para empezar a hacer deporte. Por eso, Born Living Yoga te trae clases de yoga, fitness, dance, yoga facial y demás para que tengas una cita obligatoria todos los días de la semana. La iniciativa se lleva a cabo en directo a través de su instagram @bornlivingyoga y contará con la presencia de invitadas muy especiales.

¡Hora de cocinar!

Importante también para cuidarte es llevar una buena alimentación que sea variada y equilibrada. La influencer Paula Ordovás, a través de su cuenta de Instagram, nos cuenta unas recetas deliciosas y muy saludables. Además, en nuestra sección gastronómica Con Cuchillo y Tenedor, podrás encontrar también deliciosas recetas para poder practicar en casa y cocinar cosas diferentes.

Aún así, si tienes ese punto goloso y necesitas darte un capricho dulce, con estas recetas de donuts de avena y chocolate y galletas caseras te chuparás los dedos. ¡A cocinar!

Ordena tu armario

Otra tarea muy habitual en estas fechas es realizar el cambio de armario, guardar toda la ropa de invierno para sacar la colorida ropa veraniega. Esto es algo que tenemos que hacer y que siempre alargamos lo máximo posible porque no tenemos tiempo suficiente para ponernos manos a la obra.

Por eso, es un buen plan para realizar durante estos días de confinamiento y hacerlo mejor que nunca. Además, te damos los mejores trucos para que tu cambio de armario sea todo un éxito.

Da una segunda vida a tus prendas

Cuando realices el cambio de armario, es importante que selecciones aquello que ya no usas y tomes una decisión sobre qué hacer con ello. Las prendas de ropa, hoy en día tienen mucha vida y por eso no tenemos que tirarlas.

Una de las opciones que te proponemos, es la venta de dichas prendas en aplicaciones de segunda mano, así podrás deshacerte de lo que no usas y a la vez, ganarte un dinero extra. Otra opción es donar la ropa para aquellos que más lo necesitan. Sin embargo, tú misma puedes dar una nueva vida a tu ropa, puedes cortar, teñir, crear nuevas prendas con nuestra ropa vieja.

Hazte adicto a las mejores series

Si hay un plan ideal para estar en casa, ese es mantita, chuches y una buena película o una buena serie. Ahora tenemos un importante número de opciones para disfrutar del cine en casa. Te recomendamos aquí, tres buenas series para ver durante estos días de confinamiento que van a encantarte.

Si eres de Netflix y buscas una buena serie Unorthodox es para ti. Esta miniserie cuenta la historia de una judía de Brooklyn que huye para escapar de un matrimonio concertado para buscar una nueva vida en Berlín. Si eres más de HBO, Insecure es la serie que estás buscando. Esta comedia hará más divertidos tus días en cuarentena. Por último, si Amazon Prime es tu mejor opción, no debes dejar de ver This is us, una comedia dramática que te encantará.

Empieza a imaginar tu traje de flamenca

Aunque debido a la insólita situación que estamos viviendo se han aplazado todas las ferias y romerías que se celebraban durante los próximos meses, debemos mantener la calma porque este año, aunque sea en septiembre, nos vestiremos de flamenca.

Por eso, otro plan que puedes realizar en esta cuarentena es empezar a imaginar cómo va a ser vuestro espectacular traje de flamenca. Te dejamos lo que hemos visto en las pasarelas flamencas de We Love Flamenco y Simof de este 2020 para que te guíes a la hora de imaginar el traje de tus sueños.