Las mejores aplicaciones para comprar y vender ropa de segunda mano

A día de hoy, cada vez son más los internautas que realizan sus compras a través de Internet y cada vez son menos los que acuden a las tiendas físicas para hacerse con alguna prenda. Las aplicaciones de venta de ropa son cada vez más completas y ofrece muchas facilidades para que los usuarios puedan realizar sus compras de una manera fácil, rápida y cómoda.

Además, cada vez se están haciendo más populares las compras y las ventas de productos y ropa de segunda mano. Es por esto que, en los últimos años, se ha disparado el número de aplicaciones que se dedican a esta actividad.

El hecho de vender la ropa que ya no usas es algo muy positivo, ya que te hará desprenderte de las prendas que no te pones. Cuando cambiamos el armario de temporada, aquí te contamos como hacerlo, es mucha la ropa que no usamos y que nos ocupa un espacio innecesario en el mismo, por eso podemos ponerlas a la venta y así ganarnos un dinero extra. El funcionamiento de todas ellas es muy sencillo y cuenta con una amplia comunidad de usuarios que harán que vendas tus prendas muy rápidamente.

Vinted

Es, sin lugar a dudas, la plataforma de compra y venta de prendas de ropa más conocida. Esta popularidad se debe a su facilidad de uso. Para vender un artículo en Vinted, sólo tendrás que hacer un par de fotos a la prenda, completar algunos datos sobre la misma y establecer su precio. Una vez que hemos vendido el artículo, la transferencia de dinero se realiza a través de la propia app y permanecerá en la misma hasta que la venta se haya considerado exitosa.

Esta acción se lleva a cabo para que en caso de que aparezcan problemas en la compra, sea posible reembolsar el dinero al comprador. Lo bueno de Vinted es que, además de tener versión para teléfono iOs y Android, no cobra ningún tipo de comisiones y te permite mantener contacto directo con los vendedores.

eBay

eBay es una de las aplicaciones más importantes que existen en cuanto a la compra y venta de artículos. Entre las muchas cosas que vende eBay destacan las prendas de ropa de segunda mano. Para vender aquello que ya no usas, sólo tienes que hacer unas fotos a la prenda, escribir una descripción detallada de la misma y decidir si venderás el artículo por subasta o establecerás tu mismo su precio. Comprar también es muy fácil. Esta aplicación cuenta con su versión para teléfonos iOs y Android.

Mercari

Mercari es una aplicación que nos permite vender cualquier cosa, incluyendo juguetes, productos electrónicos, artículos deportivos y también cualquier pieza de ropa que ya no usemos. En esta plataforma, poner a la venta una prenda de segunda mano es muy fácil, ya que sólo tienes que sacar una foto, agregar una breve descripción y establecer su precio.

El contra de esta aplicación es que cuando vendas un artículo, te retirarán el 10% de su precio de venta. Este servicio también protege al comprador y solo liberará el pago al vendedor una vez que el comprador confirme que ha recibido el artículo y está según lo descrito en la publicación.

ThredUp

ThredUp es una de las tiendas online más populares de productos de moda. La particularidad de esta app es que encontrarás prendas de ropa de marcas con importantes descuentos. Comprar y vender en esta plataforma es muy fácil, ya que sólo tienes que solicitar el "equipo de limpieza" a ThredUp, luego llenar la bolsa de los artículos que ya no deseas y enviar dicha bolsa para que tu ropa pueda ser vendida. Para comprar, sólo tienes que acceder a la aplicación. Además, cuenta con la versión para teléfono iOs y Android.

Poshmark

Grailed

Grailed es también una aplicación que se dedica a la venta de ropa de segunda mano pero enfocada a la moda masculina. Esta plataforma también es muy fácil de usar, ya que sólo tienes que crear una cuenta y comenzar a subir los productos que quieres vender. El principal contra de esta app es que de cada venta que realices, te cobrará un 6% de comisión. Está disponible para iOs y Android.

Wallapop

Wallapop es una de las plataformas de compra y venta más usadas. Poco a poco, esta aplicación ha ido evolucionando hasta convertirse en uno de los mercadillos de segunda mano más completos, ya que además de a la compra y venta de moda, se dedica a vender otros muchos tipos de artículos. Wallapop además ofrece un servicio de pago propio y una herramienta de protección con la que hacer el proceso de compra y venta más seguro. Cuenta con versiones para iOs y Android.

Pinkiz

Pinkiz podría definirse como la nueva Chicfy pero con un plus y es que no tiene comisiones. Esta aplicación está únicamente destinada a la compra y venta de artículos de moda para el público femenino. Comprar y vender a través de Pinkiz es muy sencillo, ya que sólo tendrás que hacerle foto a la prenda que quieres poner a la venta y subirlo a la plataforma. Además, esta app cuenta con un chat donde poder conversar con los diferentes vendedores.

Letgo

Letgo también es una plataforma muy usada en la compra y venta de artículos de segunda mano. La aplicación es muy fácil de usar, tanto a la hora de vender como de comprar. Para publicar un producto, basta con realizar una foto a la prenda y elegir un precio para la misma, pues la propia app se encarga de crear el título y asignar la categoría a la que pertenece la prenda de ropa. Como el resto de aplicaciones, cuenta con versión para teléfonos iOs y Android.

Vibbo

Esta aplicación no sólo permite vender y comprar ropa o accesorios de moda, pero sí cuenta con una categoría específica para este tipo de productos, ya que la compra de prendas de segunda mano cada vez es más demandada por los usuarios. Como algunas otras aplicaciones, Vibbo no cobra comisión a sus vendedores y cuenta con un chat a través del que puede conversar los vendedores y posibles compradores de los productos. También cuenta, como todas las demás, con una versión para iOs y otra para Android.