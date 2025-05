Ignacio Sevilla, médico y cirujano capilar: "En Feria hay que soltarse el pelo y cepillarlo al llegar a casa para liberar la tensión"

La Feria de Abril se vive con bastante intensidad. Durante una semana, nuestros hábitos de vida cambian por completo y tanto la alimentación como las horas de sueño se ven alteradas por completo. Eso por no hablar de la ingesta de alcohol, más elevada que de costumbre, o las horas de altísimas temperaturas que soportamos. Aunque se trata de una semana, por lo que los efectos más negativos que la Feria causa en nuestra anatomía terminan siendo reversibles. Sólo hay que volver a nuestra rutina habitual y apostar por una vida saludable. Una de las consecuencias que más suelen preocupar, sobre todo, a las que se visten de flamenca, es su pelo. Después de una semana abusando de productos fijadores y recurriendo a peinados de flamenca que pueden castigar la fibra capilar, a muchas les preocupa la caída del cabello y el aspecto lánguido que adquiren sus melenas los días posteriores a la Feria de Abril.

Al igual que hay tratamientos de belleza que nos ayudan a preparar la piel para soportar los maquillajes potentes para la Feria de Abril también hay una serie de recomendaciones y consejos que las que se visten de flamenca pueden seguir para cuidar su cabello durante esos días de excesos y cambios de hábitos. Para resolver todas las dudas sobre cómo afectan los peinados a la salud capilar y saber cómo recuperar nuestro cabello una vez que pasen las fiestas, hemos hablado con el doctor Ignacio Sevilla, director médico y experto en cirugía capilar en Svenson.

Un recogido suelto que evita la tensión capilar en un peinado de flamenca. / Fran Domínguez

Así afectan los peinados de flamenca a la salud capilar

En nuestro día a día, es habitual que vayamos con el pelo suelto o algún recogido desenfadado, muy funcional y cómodo. Solemos secar nuestro cabello al aire libre y no abusamos de herramientas como planchas y secadores, a no ser que sea necesario. En definitiva, no castigamos nuestro pelo ni nuestro cuero cabelludo. Al llegar la Feria, todo eso cambia. Aplicamos un exceso de calor para que el pelo gane en volumen, recurrimos a planchas para moldearlo y abusamos de lacas y gominas para que el acabado sea perfecto. Todo ello puede contribuir a que el pelo se vea más debilitado. "El uso de determinados productos puede hacer que el cuero cabelludo se irrite, como es el caso de la gomina, por eso recomiendo apostar por productos de calidad", aconseja el doctor. Pero el especialista aclara que "si el uso del producto es puntual, los efectos son reversibles, el proble es cuando se abusa de ellos de manera prolongada, que puede haceer que se caiga el pelo de manera más abundante".

Un recogido excesivamente pulido hace que la fibra capilar esté en tensión. / M. G.

Aunque, para él, el verdadero problema de los peinados de flamenca no es tanto el uso de productos, sino la tensión a la que se ve sometida el cabello, así como el uso de horquillas. "Por lo general, los peinados suelen ser bastante tirantes y ese efecto de tracción sobre el cabello es lo que puede generar una caída capilar. Aunque, como en el caso de los productos, al ser algo puntual, el efecto es completamengte revesrsible. El problema viene cuando esa tracción se da de manera habitual, lo que puede provacar un grado de alopecia considerable en determinadas zonas de la cabeza, como le ocurre a las bailarinas siempre llevan el pelo recogido en un moño muy tirante", explica.

En el caso de los productos fijadores, hace distinción entre lacas y gominas. "Estos productos irritan el cuero cabelludo y hacen que el cabello se quede más frágil, aunque no es igual una laca que una gomina. La fomina tiene más capacidad de irritación porque sí se aplica sobre el cuero cabelludo; en el caso de las lacas como se aplican una vez se ha finalizado el peinado, se queda sobre la superficie del cabello", aclara el doctor Ignacio Sevilla. En cualquier caso, el experto insta a no cronificar el uso de estos productos porque abusar de ellos de manera dilatada en el tiempo es lo conlleva a efecto en el pelo irreversibles.

Consejos para el cuidado capilar durante la Feria de Abril

El doctor parte de la base de que estos hábitos son puntuales e insta a no preocuparse por los efectos ya que el cabello recuperará su forma una vez volvamos a la normalidad, pero también nos da una serie de pautas y consejos para mantener nuestro cabello lo más sano posible durante la Feria de Abril.