Da igual lo bien que duermas, la buena alimentación que lleves o la cantidad de agua que bebas, los ojos hinchados y las ojeras no te las quita nadie. Has probado de todo (los trucos de belleza para el cuidado de la piel te los sabes de memoria) y ya no sabes cómo conseguir ese efecto bótox en tu mirada a través de cremas y mascarillas. Después de bucear por el universo de cremas y mascarillas, hemos dado con la mascarilla efecto bótox para el contorno de ojos que ha conquistado a las chicas veganas.

Al igual que otros productos descubiertos este verano (como el spray para ondas surferas, las mascarilla para el pelo milagrosa o el pintalabios efecto volumen), esta mascarilla efecto bótox se presenta como el mejor de los aliados a la hora de acabar con los ojos hinchados, las bolsas y las ojeras. Un básico que sí o sí vamos a meter en el neceser estas vacaciones de verano.

Bye bye arrugas y líneas de expresión en tiempo récord. Un grupo de ingenieras, hartas de no encontrar propuestas efectivas para el contorno de ojos ha conseguido formular una innovadora mascarilla sin aclarado que promete rejuvenecer la mirada en 7 días, y no sólo eso: es igualmente eficaz para atacar las arrugas del código de barras ya que actúa sobre el complejo celular evitando que el músculo se contraiga en exceso. ¿Alguien da más? Se llama Icelandic Essence Multilevel A+S Mask y es de LICO Cosmetics.

Así es la mascarilla para el contorno de ojos efecto bótox

"Después de un año de I+D dimos con la clave innovado con un péptido vegano que es capaz de actuar a nivel celular, incorporamos sustancias poliméricas extracelulares provenientes de la Antártida y fue decisivo el liquen islandés, una espectacular planta que potencia los resultados de toda esa parte de ingeniería verde. Fue un acierto viajar hasta Islandia", asegura Estefanía Ferrer, ingeniera química y fundadora de LICO Cosmetics.

Bajo el nombre de Icelandic essence Multilevel A+S Mask, ésta es es la primera mascarilla sin aclarado para el contorno de ojos y el código de barras formulada con un innovador hexapéptido vegano (ingeniería verde), ECPS (sustancias poliméricas extracelulares) antárticas y extracto de liquen islandés, planta perenne de las zonas volcánicas y valles traída especialmente de la gélida y misteriosa Islandia.

Formulada con la máxima concentración de activo cosmético permitida, esta innovadora mascarilla se presenta como la alternativa tópica al bótox, reduciendo la contracción muscular, alisando arrugas y líneas de expresión.

Cómo se aplica la mascarilla para el contorno de ojos efecto bótox

Se debe utilizar por la noche para aprovechar el proceso de renovación de la piel. Aplicar una pequeña cantidad (del tamaño de una lenteja) en el dedo índice y repartir el producto en la zona del contorno de ojos y párpado superior. Extender realizando suaves toquecitos. Aplicar la misma cantidad en el labio superior y extender.