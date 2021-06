El spray de Mercadona para ondas surferas con el que consigues el peinado del verano por 3 euros

Hay un peinado que, da igual cuáles sean las tendencias capilares, se lleva todos los veranos. Hablamos de las ondas surferas y este verano Mercadona nos da la clave para llevar el peinado del verano por menos de 3 euros. Después de haber flipado con su nueva mascarilla para el pelo, no queríamos dejar pasar nuestro último descubrimiento de Mercadona. Se trata de un spray para ondas surferas que vale menos de 3 euros y con el que conseguir el peinado del verano nunca había sido tan fácil.

De fácil aplicación (sólo hay que aplicarlo por la melena y dejarla secar), el spray de Mercadona para ondas surferas es otro de esos productos milagro con el que la cadena de supermercados ha vuelto a ganarse un huequecito en nuestro neceser.

Ya hemos dicho que vale menos de 3 euros (2,70 euros, para ser exactos) y su precio súper económico es uno de los aspectos más positivos del spray de Mercadona, pero es que las ondas surferas que se consiguen con él son todavía mejores. Súper naturales y como si acabases de salir del mar, las ondas surferas que consigue el spray de Mercadona son esas con las que sueñas desde el primer día de verano hasta el último.

Después de habernos comprado millones de productos que nos afirman que con ellos conseguiremos las ondas surferas más perfectas del verano, podemos decir que el spray de Mercadona no miente. Nosotras y nuestro cabello fino lo hemos probado y debemos decir que los resultados nos han encantado. Tanto, que hemos recomendado el spray de Mercadona para ondas surferas a todas nuestras amigas. También nuestro pequeño truco a la hora de aplicarlo sobre la melena. Debes aplicarlo en el cabello húmedo y luego hacer dos rollitos con el pelo (que recogerás con dos pinzas) y para dejarlo secar, cuando los sueltes vas a flipar.

Cuál es el secreto del spray de Mercadona para ondas surferas

La respuesta es bastante sencilla. ¿Por qué cuando vamos a la playa y nos bañamos en el mar tenemos esas ondas surferas tan bonitas y naturales? Porque el mar contiene sal y ésta es la que consigue ese efecto ondulado que tanto nos gusta.

Lo mismo ocurre con el spray de Mercadona para ondas surferas. El spray de sal es una combinación de sales, minerales y extractos marinos que consiguen imitar el efecto del agua del mar en la textura del cabello, una ondulación muy natural y bonita que se consigue tras un día de playa.

El efecto de la sal en el pelo forma puentes de hidrógeno nuevos y, en mayor medida, la sal capta el agua, secando la fibra, activando el rizo y dando lugar a las ondas surferas que tanto nos gustan. Ése es el secreto del spray de Mercadona para ondas surferas y por eso es un producto tan efectivo por un precio tan económico.

Ondas surferas perfectas con el spray de Mercadona

Ni podemos pasarnos todo el verano en la playa (qué pena no ser ricas) ni podemos ir todos los días a la peluquería (qué pena no ser ricas, otra vez), por eso estamos in love con el producto estrella de Mercadona que te consigue el peinado del verano por menos de 3 euros.

Bajo el nombre de Ondas Surfing de Deliplus, apto para todo tipo de cabellos y con fijación 2 ProFix, este producto hará que tu cabello luzca unas ondas surferas perfectas con las que podrás presumir de lookazo de verano. La fórmula de este spray incluye extractos de espuma de mar para ayudar a fijar y controlar esas ondulaciones en el pelo.

¿El spray de Mercadona deja el pelo con aspecto rígido?

Rotundamente no. A diferencia de otros productos de fijación, el spray de Mercadona para ondas surferas consigue un acabado natural y sin esa sensación de rigidez que dejan productos como la espuma. A la hora de apostar por el peinado del verano, es clave que el aspecto sea lo más natural posible (sin que parezca que tenemos el pelo tieso).

¿Cómo se utiliza el spray de Mercadona para ondas surferas?

Este spray se puede utilizar tanto con cabello mojado como seco, aplicándose directamente sobre el pelo. Ya hemos dicho que uno de los trucos para conseguir el efecto ondas surferas es hacer dos rollitos en la cabeza y sujetarlos con pinzas, pero también podemos utilizar el difusor para unas ondas más marcadas.

Aunque, nuestra forma preferida de conseguir esas ondas surferas súper naturales pasa por hacer el truco de los rollitos y aplicar sobre ellos algo de calor con el secador. También podemos crear la onda con la yema de los dedos e ir aplicando calor (en el sentido en el que vamos haciendo la onda) con el secador. Este truco nos encanta porque los resultados son espectaculares (las que tenemos el cabello fino y soñamos con unas ondas a lo J.Lo damos fe de ello)

Este spray está a la venta en Mercadona por 2,70 euros y todo a punta a que va a ser uno de los productos más vendidos del verano.