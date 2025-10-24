Real Cosmética, la firma que parece de lujo, es económica y simplifica la rutina de belleza.

Una rutina de belleza debe adaptarse a las necesidades de cada piel. Con independencia de cuáles sean los principios activos de los que más se hable en un determinado momento (retinol, vitamina C, niacinamida…), debemos aplicar aquellos que nuestra piel demande. En esa búsqueda de la rutina de belleza perfecta, intentamos dar con productos de calidad, que simplifiquen los rituales y que no supongan un gran desembolso económico. Estos tres pilares parecen sustentar la filosofía de Real Cosmética, una firma creada por María y Miriam que nació con el objetivo de ofrecer productos “honestos, con fórmulas eficaces y activos en alta concentración”.

Ahora, estas dos apasionadas del skincare acaban de lanzar dos nuevas líneas de belleza más avanzadas, una pensada para pieles adultas y otra para pieles jóvenes y adolescentes. Creada desde el laboratorio, esta firma llega para “centrarse en lo esencial, en la eficacia”. “Creemos que la cosmética de lujo debe estar al alcance de todos”, aseguran desde la firma.

“En Real Cosmética creemos que el verdadero lujo no está en un frasco bonito ni en una campaña llamativa, sino en los resultados. Por eso, cada uno de nuestros tratamientos es fruto de la experiencia, la investigación y la libertad creativa de un laboratorio que no ha trabajado para agradar a los escaparates, sino para ofrecer a la piel lo que realmente necesita”, explican.

Miriam y María, fundadoras de Real Cosmética. / Cortesía

Principios activos de calidad al alcance de todos los bolsillos

Sin compromisos. Sin adornos. Solo fórmulas honestas, potentes y eficaces. Así presentan María y Miriam su firma. “Hemos querido poner al alcance de más personas tratamientos de altísima calidad, con activos en concentraciones reales, formulados con rigor, experiencia y la ambición de marcar la diferencia en cada aplicación”.

Ahora, Real Cosmética lanza su línea avanzada de productos enfocada a la piel adulta y otra línea específica para pieles jóvenes y adolescentes, centrada en la transparencia y la honestidad. “Ofrecemos tratamientos de lujo sin capas, sin ruido, sin exceso y a un precio inmejorable”, aseguran desde la firma.

La marca reafirma así su compromiso con una belleza real y accesible, ofreciendo cosmética de alta eficacia a un precio justo. “Gracias a un modelo de negocio eficiente y sostenible, hemos eliminado todo lo que encarece el producto —como intermediarios, campañas sobredimensionadas o envases superfluos— para centrarnos únicamente en activos de última generación”, señalan.

“El resultado es cosmética de lujo al alcance de muchos, democratizando el cuidado avanzado de la piel sin renunciar a la calidad, la ciencia ni la responsabilidad ambiental”, cuentan desde la firma.

Además, la marca presenta su línea Jóvenes, un tratamiento dermatológicamente testado, formulado exclusivamente con activos eficaces y seguros para pieles adolescentes, diseñado para equilibrar el exceso de grasa, tratar el acné y reducir espinillas e imperfecciones, sin resecar ni irritar.

“Se trata de una rutina sencilla, transparente y honesta que enseña a cuidar la piel desde los primeros signos de desequilibrio, fomentando hábitos saludables y una relación real con el cuidado facial”, comentan desde la firma.

Una rutina de belleza más sencilla y eficaz

Tanto en la línea para adultos como para jóvenes, desde la firma desarrollan cuatro productos que puedes combinar entre sí y que simplifican la rutina de skincare. La marca propone un cuidado facial directo y sin complicaciones: rutinas cortas, con pocos pasos y activos de alta eficacia. Cada producto está formulado para actuar de forma complementaria, ofreciendo resultados visibles en firmeza, textura y luminosidad desde las primeras semanas. Una cosmética real, honesta y eficaz que demuestra que menos es más cuando la ciencia está detrás de cada fórmula.

Una crema hidratante : La crema hidratante facial con retinal y péptidos es el producto estrella de la firma. “El retinal actúa más rápidamente que el retinol tradicional, estimulando la renovación celular, suavizando arrugas, mejorando textura y unificando el tono”, cuentan desde la firma.

: La crema hidratante facial con retinal y péptidos es el producto estrella de la firma. “El retinal actúa más rápidamente que el retinol tradicional, estimulando la renovación celular, suavizando arrugas, mejorando textura y unificando el tono”, cuentan desde la firma. Un contorno de ojos : “Por otro lado, el contorno de ojos rejuvenecedor con péptidos y centella asiática aporta firmeza, reduce signos de fatiga, arrugas de expresión y ojeras.

: “Por otro lado, el contorno de ojos rejuvenecedor con péptidos y centella asiática aporta firmeza, reduce signos de fatiga, arrugas de expresión y ojeras. Un sérum : “El sérum iluminador de vitamina C con bakuchiol reúne antioxidantes, unifica tono y reafirma sin irritar, ideal para pieles adultas que buscan luminosidad”, explican desde la firma.

: “El sérum iluminador de vitamina C con bakuchiol reúne antioxidantes, unifica tono y reafirma sin irritar, ideal para pieles adultas que buscan luminosidad”, explican desde la firma. Un limpiador facial: “El limpiador facial equilibrante y exfoliante con partículas de arroz prepara la piel para absorber los tratamientos, eliminando células muertas y contaminación ambiental suavemente, con una ligera exfoliación”, explican desde la firma.

Productos veganos, sostenibles y unisex

Real Cosmética se posiciona como una marca que apuesta por fórmulas limpias, sin perfumes innecesarios, sin capas de marketing vacío, y con un enfoque directo: “del laboratorio a tu casa”. Las fórmulas están diseñadas para ser unisex, universales, transparentes. La marca también adopta un compromiso con la sostenibilidad y es cruelty-free, vegana, con formulaciones responsables y envases eficientes.

Sus productos son unisex, no distingue entre productos para hombres o mujeres: sus fórmulas están pensadas para todo tipo de piel, adaptándose a cada persona según la frecuencia de uso y la dosis aplicada. Una cosmética universal que entiende la piel por sus necesidades, no por su género ni su edad.

Dónde comprar los productos de Real Cosmética

Sus productos ya están disponibles en la tienda online Real Cosmética, con envío rápido en 24 horas y envíos gratis a partir de 90 euros. Real Cosmética trabaja con un modelo de logística integrada y sostenible, que permite reducir significativamente la huella de carbono.

Todos los productos se fabrican, envasan, almacenan y distribuyen desde las propias instalaciones de la marca, optimizando cada fase del proceso. Este sistema elimina intermediarios, garantiza la máxima frescura del producto y contribuye a un impacto medioambiental mínimo, al reducir desplazamientos y embalajes innecesarios.