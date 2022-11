Rocío Osorno y Pretty and Olé apuestan por este peinado a lo 'Gran Gatsby' para las fiestas.

La fiestas están a la vuelta de esquina y toca pensar en los looks con los que brillar esta Navidad. Porque, después de mucho tiempo, esta Navidad por fin podremos celebrar como estamos acostumbrados. En ese sentido, los looks de Navidad este año adoptan un cariz mucho más llamativo y especial. Prueba de ello es que el look definitivo de Navidad tiene como protagonistas a las lentejuelas en su versión más vitamínica.

Eso por no hablar del espectacular complemento con el que acompañaremos nuestros estilismos esta Navidad. Hablamos de la capa de lentejuelas de Rocío Osorno, aunque no es el único must de Navidad para la influencer sevillana. Además de la capa, Rocío Osorno apuesta por el peinado a lo Gran Gatsby para las fiestas y la youtuber Pretty and Olé lo confirma y le da un toque súper informal para que podamos versionarlo en nuestro día a día.

El peinado a lo Gran Gatsby del que habla todo el mundo y que ha revolucionado Instagram no es otro que el que Rocío Osrno escogió para acudir a un evento organizado por Guess para presentar la colección Holiday Marciano By GUESS. Para la ocasión, la influencer sevillana se decantó por un vestido de la firma y la aclamada capa de lentejuelas de Zara. Para tan espectacular estilismo, la influencer necesitaba un peinado y un maquillaje que elevasen todavía más el estilismo.

Un maquillaje sencillo y de aspecto jugoso, en el que la apuesta fuerte son los ojos, que ella apuesta por ahumar y difuminar en tonos grises y negros con un intenso delineado. Remata con un labial en nude y unas mejillas con efecto sonrosado de lo más natural.

De ahí que el peinado cobre una especial relevancia y eleve el look a la categoría de Hollywood. Para conseguir el peinado a lo Gran Gatsby, Rocío Osorno apuesta por un recogido trenzado y bajo con efecto mojado y una raya lateral perfectamente definida. Remata este espectacular peinado con unas pedrerías, súper en tendencia esta temporada. En el caso de la youtuber Pretty and Olé, la versión del peinado a lo Gran Gatsby con el que triunfar esta Navidad es un poco más informal, pero igual de irresistible.

Así se consigue el peinado y el maquillaje de Rocío Osorno

Como es habitual, la influencer compartió en sus redes sociales cómo había conseguido el look tan espectacular e inspirador que no dudaremos en copiar estas fiestas.

Pretty and Olé, la versión más informal del peinado a lo 'Gran Gatsby'

La youtuber e influencer ofrece una versión mucho más informal de este peinado y también nos encanta. Ideal para apostar por él en una de las múltiples cenas de Navidad, el peinado de Pretty and Olé se consigue con una coleta alta y pequeñas incrustaciones de brillibrilli.