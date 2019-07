Horóscopo semanal de Capricornio (8 - 14 de julio)

Anima esa cara, no puedes seguir así. Un sentimiento de apatía y falta de ilusión te rodea pero no puedes permitir que eso se apodere de tu estado de ánimo ni el de las personas que te rodean. Estas cerca de alcanzar la cúspide sigue así, te falta el último tirón.

Estas en una época dura. Eres muy sensible y te cuesta mucho salir de este tipo de situaciones. Apóyate en la gente que te quiere. Ellos están siempre ahí al igual que tú has estado para ellos cuando más les has hecho falta. De todo se sale Capricornio. ¡Tu puedes con todo!

Un consejo: sáltate la dieta y cómete ese helado que tanto te gusta.