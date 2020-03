Horóscopo semanal de Géminis (2 - 8 de marzo)

Géminis, tenemos buenas noticias para ti, la suerte está de tu parte. El Cuarto Creciente te dará la fuerza y la sabiduría necesarias para poder superar cualquier obstáculo que encuentres en el plano laboral. Confía más en ti porque eres capaz de mucho más de lo que imaginas.

En el amor, la suerte no estará tan presente durante esta primera semana de marzo. Con tu pareja no eres tu del todo y es que están empezando a despertarse en ti ciertas dudas. Ten calma y no tomes decisiones de las cuales puedas arrepentirte. Si estás buscando el amor, llegará antes de lo que esperas.

Un consejo: piensa mal y acertarás. No confíes en nadie.