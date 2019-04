Horóscopo semanal de Libra (8 - 14 abril)

¿Echas algo en falta, Libra? Es posible que la Luna Creciente en Cáncer del día 12 provoque que sientas una intensa nostalgia hacia algo que perdiste en un pasado. Si ese algo es una persona de una pasada relación, controla tus emociones y no dejes que la influencia de la Luna te haga caer en el error de retomar el contacto con ciertas intenciones o ilusiones. Mantén los pies en la tierra y céntrate en lo que de verdad importa. Si tienes ya a alguien en tu vida, cuida a esa persona y no permitas que un par de días tontos estropeen algo que podría valer mucho la pena. Si no la tienes, céntrate en tu trabajo y tus proyectos y no dejes que el pasado te distraiga y te haga perder de vista tus metas.

Un consejo: Reúnete con algunos viejos amigos este fin de semana y pásatelo bien recordando viejos tiempos de forma sana.

Tu signo afín de la semana: Leo, Acuario.