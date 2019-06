Horóscopo semanal de Libra (24 - 30 de junio)

Esta semana tendrás sentimientos profundos y sensaciones nuevas. Terminarás con agotamiento, no solo por organizar tu vida, sino también por tener que prestar ayuda a alguien de tu entorno más cercano que la necesita. En terreno laboral, es probable que recibas una oferta que te interese, especialmente por el tema económico, tendrás que valorar si merece la pena perder la estabilidad que tienes hasta ahora por cumplir algún sueño que otro.

Mantén siempre a tu familia cerca, te dan fuerza y ánimo, y es importante que no pierdas el norte y siempre los tengas en consideración. El martes te notarás especialmente sensible, así que vigila tus sentimientos y ten cuidado con temas de conversación y opiniones que quizás no quieras escuchar, prepárate para que no todo lo que te digan sea de tu agrado.

Un consejo: tienes muchas ganas de divertirte y no tienes que evitar esos momentos que tan bien te sientan, sobretodo por la rutina que llevas ¡desconecta y disfruta!