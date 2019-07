Horóscopo semanal de Piscis (1 - 7 de julio)

Parece que todo está en tu contra Piscis, pero no es así. Estas en poco baja de autoestima y es por eso que te sientes muy sensible por cualquier tipo de comentario. Intenta que la situación no te sobrepase.

A medida que avance la semana verás como vas a mejor. Muéstrate positivo. Por otro lado, sabes que has dejado a un lado a tus personas más queridas por circunstancias de la vida. Descuelga el teléfono o mándale un mensaje para que vea que te acuerdas de él.

Un consejo: sal el fin de semana.