Horóscopo semanal de Piscis ( 17 - 23 de junio)

Tu nobleza es una de las cualidades que más buenas cosas te traen, esa forma de ser no te acarrea muchos problemas, pero es verdad que debes seleccionar mejor a las personas. Eres servicial y no hay nada malo en ello, todo lo contrario, pero no permitas nunca que se aprovechen de tu buena fe.

Evitar esto favorecerá además a que cuando agotes tu paciencia, no destruyas todo lo que has hecho hasta entonces. Ya conoces tu pronto y tu carácter fuerte, es mejor que no estalles, y que poco a poco vayas quitándote de encima motivos para irritarte, no ser demasiado permisiv@ con lo que te va ocurriendo y que llegue un día en el que no puedas más.

Un consejo: La primera parte de la semana será un poco más difícil, pero en la segunda rebosarás energía positiva. Así que disfruta de los buenos momentos y déjate llevar un poco.