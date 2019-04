Horóscopo semanal de Virgo (22 - 28 abril)

Esta última semana completa de mes se presenta cargada de nuevas emociones y descubrimientos para ti, Virgo, dos conceptos que podrían converger en la llegada de alguien nuevo y emocionante a tu vida o en el redescubrimiento de alguien a quien habías relegado a un segundo plano. Tendrás la oportunidad de desarrollar y ampliar tus perspectivas e ideas gracias a la influencia que recibes de los astros, que traerán consigo la oportunidad de realizar algún cambio interior que podría aportarte mucho a nivel de crecimiento personal. Tienes sobre la mesa nuevas cartas para jugar y, esta vez, tienes todas las de ganar. No te vengas abajo si las primeras jugadas no te salen como tú esperas, porque la partida a largo plazo la tienes más que conseguida. Mientras abril ha sido un mes ideal para hacer algo de introspección, si tomas las decisiones adecuadas, mayo será un mes de aventuras y vivencias pasionales. Eso sí, no debes dejar que la diversión se lleve lo mejor de ti y dejes a un lado tu trabajo. Disfrútalo a lo grande y no tengas miedo a dejar aflorar tu lado más irreverente, porque tendrás alguien muy afín e interesante con quien compartirlo y ser tú mismo al 100%.

Un consejo: No dejes que tu visión del horizonte se nuble por recuerdos del pasado. A veces, dejar algo ir es necesario para poder seguir adelante. ¿Quién sabe si lo recuperarás cuando llegue el momento idóneo?

Tu signo afín de la semana: Escorpio, Piscis