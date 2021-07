Horóscopo semanal: el ranking y predicciones de los signos del zodiaco del 12 al 18 de julio.

Encaramos el ecuador de julio con una nueva fase lunar que dejará a los signos del zodiaco cargados de energía. La Luna Nueva, que tuvo lugar el pasado 10 de julio en el signo de Cáncer, transmite una energía muy regeneradora que anima a dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo si algo no ha salido como esperábamos. Las predicciones en el horóscopo parecen bastante positivas, sobre todo en el amor. Con Venus (el planeta del amor) transitando Leo, las pasiones ser verán avivadas esta semana.

Pero no son las únicas cuestiones relacionadas con los astros a tener en cuenta esta semana del 12 al 18 de julio. ¿Cómo afectarán las predicciones del horóscopo a tu signo del zodiaco? ¿Qué puesto ocupa tu signo del zodiaco en el ranking semanal? ¿Sabemos si los astros están de nuestro lado la semana del 12 al 18 de julio, en pleno ecuador del mes?

Una semana más, aquí tienes las claves de tu horóscopo semanal en función de la posición en el ranking de mi queridísima Esperanza Gracia. Descubre qué te deparan los astros para el ecuador de julio, con todas las herramientas para atraer la buena suerte y ser el signo del zodiaco más afortunado.

1. Horóscopo semanal de Escorpio (del 12 al 18 de julio)

Estás muy activo y si quieres algo no dudarás en ponerte en acción para conseguirlo. Con esa actitud será difícil que no consigas lo que desees. La Luna Nueva trae buenas perspectivas para el trabajo, y puede resurgir con fuerza alguna propuesta que en su momento no se concretó. Puede suceder algo inesperado que te demuestre que la suerte está a tu lado.

2. Horóscopo semanal de Libra (del 12 al 18 de julio)

Vas a estar muy creativo y puedes hacer nuevos contactos que conlleven un cambio de vida. No dudes en dejar aflorar tu lado más audaz y aventurero porque cuentas con la positiva energía de la Luna Nueva, y el éxito va a ser tuyo. La vida te puede dar facilidades para que alcances algún sueño que ya dudabas cumplir. El 15 y 16 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna…

3. Horóscopo semanal de Cáncer (del 12 al 18 de julio)

Muchas felicidades. Con el Sol y la Luna Nueva en tu signo, y desde el día 11 también con el planeta Mercurio, estás recibiendo una poderosa energía astral, y todo se pone de cara para que te sientas más seguro y feliz. Es el momento de recuperar la confianza y pasar a la acción para hacer realidad tus sueños. Superarás un bache económico que te genera muchos desvelos y preocupaciones.

4. Horóscopo semanal de Aries (del 12 al 18 de julio)

Aprovecharás las jugadas del destino y afrontar con valentía y empuje cualquier reto que surja para seguir apostando por lo quieres. La Luna Nueva armoniza las relaciones familiares, y puede que le des una segunda oportunidad a alguien que te ha fallado. Venus muy bien aspectado potencia tu poder de seducción, y tus sentimientos serán el motor de tu vida.

5. Horóscopo semanal de Virgo (del 12 al 18 de julio)

La Luna Nueva es muy favorable con el ámbito de los amigos, que además de darte alegrías y ternura, pueden abrirte la puerta a nuevas oportunidades. Vas a tener que tomar decisiones sobre temas de dinero y trabajo. Ten en cuenta tus intereses. Si tienes algo importante que hacer, recuerda que los días 13 y 14 contarás con los favores de la Luna y lo que hagas te saldrá de maravilla.

6. Horóscopo semanal de Sagitario (del 12 al 18 de julio)

Aunque pienses que la suerte te ha dado la espalda, algo con lo que no contabas te va a ilusionar y te ayudará a recuperar tu optimismo y la intensidad que pones en todo. Si sientes que tu vida necesita un cambio, la Luna Nueva puede traértelo. Venus muy bien aspectado favorece tu vida afectiva, animándote a compartir lo que sientes y a hablar de tus sentimientos.

7. Horóscopo semanal de Géminis (del 12 al 18 de julio)

La Luna Nueva favorece tu trabajo y podrías retomar algún proyecto que se había quedado paralizado. Es un buen momento también para todo lo relacionado con el dinero, y puedes tener algún ingreso extra. Tu habilidad para comunicarte y relacionarte con soltura te va a ayudar a contactar con personas que pueden resultar muy positivas para ti.

8. Horóscopo semanal de Leo (del 12 al 18 de julio)

La Luna Nueva te anima a mirar dentro de ti para encontrar respuestas y poner fin a esas dudas que hacen que te cuestiones cosas que creías tener claras. Tu poder de seducción y tu atractivo siguen en alza con Venus, el planeta del amor, transitando por tu signo. Tendrás algo especial que atraerá mucho. El 11 y 12 son tus días mágicos.

9. Horóscopo semanal de Capricornio (del 12 al 18 de julio)

Hay riesgo de enfrentamientos, pero la Luna Nueva, que tiene lugar enfrente de tu signo, va a armonizar tu vida para que te sientas relajado mientras llegan los cambios que quieres. Tu lado más racional y mental te va a ayudar también a actuar con la precaución y la cautela que necesitas. Esfuérzate por tener una visión más positiva de la vida.

10. Horóscopo semanal de Acuario (del 12 al 18 de julio)

Es posible que sientas que te falten las fuerzas, pero la Luna Nueva te transmite una renovadora energía y te va a ayudar a recuperarte de alguna dolencia o problema de salud. Es un buen momento para revisar tus hábitos y hacerlos saludables. A pesar de los obstáculos, Saturno en tu signo te empuja a emplearte a fondo y a no desfallecer hasta conseguir lo que deseas.

11. Horóscopo semanal de Piscis (del 12 al 18 de julio)

Algún conflicto o inconveniente te ha dejado sin energía, pero la Luna Nueva es muy positiva contigo y su energía atrae la suerte a tu vida, favorece el amor y te trae soluciones felices si has tenido conflictos con tus hijos. Te verás obligado a renunciar a parte de tu tiempo libre para realizar tareas pendientes. No las aplaces más y ponte a ello.

12. Horóscopo semanal de Tauro (del 12 al 18 de julio)

Puede que tengas que enfrentarte a una situación que te desagrada, pero si le quitas importancia a lo que te altera verás cómo te sientes menos agobiado. La comunicación está muy favorecida por la Luna Nueva, que te anima a dialogar y a ser más flexible para evitar enfrentamientos inútiles. Cambia de estrategia para dar a tu vida el rumbo que quieres.