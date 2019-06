Horóscopo semanal de Capricornio (24 - 30 de junio)

Hay días duros Capricornio. Hay días que te sientes un ser de otro mundo porque nadie es capaz de comprenderte. Una sensación de melancolía te acompaña debido a la Luna Menguante y te hará recordar momentos pasados en los que los pasabas realmente bien. Todo volverá a su cauce, no estés mal. No te atormentes como lo que fue y ahora no es, porque debes centrarte en superar el presente y crearte un futuro lleno de ilusión.

En esta ocasión, segundas partes SIEMPRE fueron buenas. Date un respiro capricornio, no importan los errores del pasado. Ponte de cara a tu futuro y a lo que vendrá, esto es lo que de verdad importa. Y si no, siempre puedes empezar de cero.

Un consejo: búscate un plan para el fin de semana que ten mantenga alejado de la rutina.