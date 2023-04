Horóscopo de hoy 21 de abril de 2023: Consulta las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Hoy es el día D. Temido por los signos del zodiaco por su influencia negativa, Mercurio Retrogrado empieza hoy y tiene lugar en Tauro. Después del eclipse de sol y de la Luna Nueva en Aries, hoy 21 de abril de 2023 tiene lugar el segundo Mercurio Retrógrado de 2023, aunque sus consecuencias en los signos del zodiaco parecen dar un poco de tregua. Al menos de momento, cuando las predicciones del horóscopo parecen no inmutarse por el fenómeno.

Con una influencia bastante notable en las comunicaciones y las relaciones entre los signos del zodiaco, Mercurio Retrógrado todavía no empieza a hacer de las suyas, aunque eso no implica que sus efectos no se vayan a notar. De momento, se recomienda a los signos del zodiaco hacer acopio de energía positiva hoy 21 de abril de 2023, los próximos días, Mercurio dirá.

Consulta todas las predicciones del horóscopo de hoy 21 de abril de 2023 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis para afrontar este viernes de abril con todas las herramientas cósmicas de tu lado.

Horóscopo de Aries del 21 de abril

Concentra todas tus energías en el trabajo, en rendir a tope, porque va a ser el motor que impulse tu economía. Sabrás prestar atención a los detalles y la armonía reinará no solo en tus relaciones con los demás, sino también en tu interior. Buen momento para hacer nuevas amistades, incluso para enamorarte, a pesar de que hoy comienza Mercurio Retrógrado. La Luna Nueva en tu casa te favorece.

Horóscopo de Tauro del 21 de abril

Vas a notar una corriente de buena suerte y tendrás un indiscutible don de gentes que te abrirá muchas puertas, todo gracias a que el sol acaba de ingresar en tu casa. Día favorable para poner fin a situaciones delicadas que vienes padeciendo. El amor recupera su protagonismo y no te faltarán oportunidades para disfrutar de la pasión.

Horóscopo de Géminis de 21 de abril

Disfrutarás con los nuevos retos que lleguen y nada te detendrá. Además, vas a contar con muchos apoyos y es un buen momento para mover los hilos de tus relaciones y sacar buen provecho de ellas. El ámbito amoroso está especialmente favorecido. Tu personalidad resultará muy carismática y disfrutarás de ese nivel de pasión que acostumbras. Nadie diría que acaba de empezar Mercurio Retrógrado.

Horóscopo de Cáncer del 21 de abril

El destino te obliga a asumir riesgos y a lanzarte de cabeza a aventuras y cambios. No dejes que el miedo o las dudas te paralicen porque van a resultar muy positivos para ti. Te aguardan éxitos y satisfacciones que subirán tu autoestima y te harán sentirte satisfecho contigo mismo. En el amor, libérate de cualquier prejuicio y deja vía libre a tu corazón.

Horóscopo de Leo del 21 de abril

Estás muy motivado para llevar a cabo los cambios que quieres hacer, y la energía de la Luna Nueva te ofrece un buen momento para todo lo que suponga un comienzo, ya sea un trabajo, un amor o una nueva forma de vida.

Horóscopo de Virgo del 21 de abril

No escatimes esfuerzos y da la talla en todo lo que hagas, incluso pueden llegar nuevas responsabilidades que tendrás que asumir. Aprovecha la energía de la Luna, que puede traerte cambios y novedades, para alejarte de la rutina y poner un poco de color en tu vida.

Horóscopo de Libra del 21 de abril

Aunque tendrás que ocuparte de asuntos que ya creías tener resueltos, vas a emplear todos tus recursos en solucionar los imprevistos y llevar a cabo tus planes. El optimismo y la seguridad con los que encararás cualquier situación te aseguran el éxito. La comunicación será clave en el amor. Quién lo diría siendo el primer día de Mercurio Retrógrado.

Horóscopo de Escorpio del 21 de abril

Hoy debes hacer los cambios que vienes pensando y los astros pueden traerte nuevas oportunidades que deberías aprovechar sin titubeos. Los buenos aspectos cósmicos contribuirán a que vuelva la ilusión a tu vida amorosa y a que tu corazón lata con más fuerza que nunca. Derrocharás fantasía y mostrarás tu lado más romántico y sensible.

Horóscopo de Sagitario del 21 de abril

Intenta ser positivo porque tu capacidad para enfrentarte a los inconvenientes es envidiable y siempre eres capaz de salir adelante en cualquier circunstancia. Si algo no va como esperabas, míralo como si fuera una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva, y dar otro rumbo a tu vida.

Horóscopo de Capricornio del 21 de abril

Inspirarás confianza y tu economía mejorará, pero algo que te interesa puede retrasarse y no tendrás más remedio que armarte de paciencia. La ambigüedad en el amor puede traerte complicaciones. Apuesta fuerte por lo que quieres y enseña tus cartas.

Horóscopo de Acuario del 21 de abril

Es el momento de realizar cambios y de fijarte nuevos propósitos que te ayuden a solucionar lo que te inquieta. Es importante que busques sentido a lo que haces porque la comprensión será lo que te ayude a poner las cosas en tu sitio. El entorno está revuelto, así que sé muy cauto y controla tus emociones.

Horóscopo de Piscis del 21 de abril

Puede que tengas que enfrentarte a situaciones que te superen. Ahora no es momento de dar nada por sentado ni de seguir con la inercia de la costumbre, sino de ver qué cambios puedes hacer para cambiar de rumbo.