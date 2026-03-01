Horóscopo de hoy domingo 1 de marzo de 2026: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

Marzo asoma con una energía que no deja indiferente. Este 1 de marzo de 2026 se siente como la antesala de algo importante. El eclipse de Luna en Virgo que tendrá lugar el día 3 ya empieza a remover prioridades, rutinas y decisiones que creíamos estables. Se percibe una necesidad casi urgente de ordenar la vida, de limpiar hábitos que restan más de lo que suman.

Mañana Marte entrará en Piscis y eso cambia el tono de la acción, menos choque frontal y más estrategia silenciosa. Y en el horizonte cercano, Venus preparándose para entrar en Aries promete pasiones directas y sin rodeos. Hoy el cielo susurra que revisemos, sintamos y decidamos con honestidad. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 1 de marzo de 2026

Empiezas el mes con una inquietud productiva que no es casual. El eclipse en Virgo ya toca tu zona de rutinas y trabajo, invitándote a reorganizar horarios, hábitos y prioridades profesionales. En relaciones personales, podrías sentir que necesitas más claridad o compromiso, menos medias tintas. Marte a punto de cambiar de signo te empuja a escuchar tu intuición antes de actuar impulsivamente. En el trabajo, es buen día para detectar fallos y corregir estrategias. La fortuna aparece cuando te atreves a dejar atrás una costumbre que te resta energía. Hoy sembrarás lo que recogerás en las próximas semanas.

Horóscopo de Tauro del 1 de marzo de 2026

La energía del eclipse comienza a activar tu mundo emocional y creativo. Sientes la necesidad de ordenar sentimientos y también de revisar la forma en que disfrutas del amor y del ocio. En relaciones, podrías replantearte expectativas románticas o dinámicas repetidas. En el terreno laboral, es momento de ajustar proyectos creativos o redefinir prioridades económicas. Marte en Piscis favorecerá alianzas discretas y estrategias compartidas. La fortuna se mueve en decisiones maduras que te devuelven estabilidad. Hoy escuchar tu cuerpo y tus emociones será más importante que cualquier consejo externo.

Horóscopo de Géminis del 1 de marzo de 2026

Marzo empieza con movimiento interno en temas familiares y domésticos. El eclipse en Virgo ilumina tu base emocional y te invita a ordenar asuntos pendientes en casa o con personas cercanas. En relaciones, podrías sentir la necesidad de hablar claro sobre responsabilidades compartidas. En el trabajo, es buen momento para reorganizar tareas y simplificar procesos. Marte en Piscis pronto activará tu ambición profesional, pero hoy conviene observar antes de actuar. La fortuna aparece en decisiones prácticas y conversaciones sinceras. Lo que ordenes ahora te dará tranquilidad más adelante.

Horóscopo de Cáncer del 1 de marzo de 2026

El ambiente astral activa tu mente y tu forma de comunicarte. El eclipse próximo te empuja a revisar la manera en que te expresas y también la calidad de tus compromisos. En relaciones personales, podrían darse conversaciones reveladoras que aclaren malentendidos. En el ámbito laboral, es momento de organizar ideas, documentos y proyectos que estaban dispersos. Marte entrando en Piscis armonizará contigo y potenciará tu intuición estratégica. La fortuna aparece en decisiones meditadas y en información que llega en el momento justo. Hoy hablar con honestidad será liberador.

Horóscopo de Leo del 1 de marzo de 2026

Comienzas el mes con foco en recursos y autoestima. El eclipse en Virgo empieza a remover temas económicos o de valoración personal. En relaciones, podrías cuestionarte cuánto das y cuánto recibes. En el trabajo, es jornada ideal para revisar presupuestos, ajustar gastos o redefinir metas financieras. Marte en Piscis te animará a actuar con más sutileza y menos confrontación. La fortuna aparece cuando administras mejor tu energía y tu tiempo. Hoy el verdadero poder está en reconocer tu valor sin necesidad de demostrarlo constantemente.

Horóscopo de Virgo del 1 de marzo de 2026

El eclipse en tu signo ya se siente con fuerza. Estás en un momento de cierre y renovación personal. Necesitas ordenar tu vida, tu imagen, tus prioridades y hasta tu círculo social. En relaciones, podrías tomar una decisión importante o marcar límites necesarios. En el trabajo, es momento de revisar objetivos y eliminar tareas que no aportan crecimiento. Marte en Piscis activará tu zona de pareja y asociaciones, pidiéndote estrategia emocional. La fortuna aparece cuando eliges coherencia antes que complacencia. Hoy empieza una etapa que redefine tu rumbo.

Horóscopo de Libra del 1 de marzo de 2026

La energía previa al eclipse te invita a mirar hacia dentro. Es momento de cerrar ciclos emocionales y soltar hábitos que afectan tu equilibrio. En relaciones personales, podrías sentir necesidad de distancia para aclarar sentimientos. En el trabajo, conviene revisar detalles y preparar el terreno para decisiones futuras. Marte en Piscis activará tu organización diaria y te pedirá disciplina suave pero constante. La fortuna aparece en momentos de introspección y descanso consciente. Hoy menos ruido externo y más escucha interna.

Horóscopo de Escorpio del 1 de marzo de 2026

El inicio de marzo activa tu vida social y tus proyectos colectivos. El eclipse en Virgo te empuja a revisar amistades, colaboraciones y metas compartidas. En relaciones, podrías redefinir vínculos o expectativas dentro de tu círculo cercano. En el trabajo, es buen momento para reorganizar equipos o ajustar estrategias grupales. Marte en Piscis potenciará tu creatividad y magnetismo personal. La fortuna aparece en conexiones auténticas y decisiones valientes. Hoy distinguirás con claridad quién suma y quién resta.

Horóscopo de Sagitario del 1 de marzo de 2026

La energía del eclipse comienza a impactar en tu carrera y proyección pública. Sientes la necesidad de ordenar metas profesionales y redefinir ambiciones. En relaciones, podrías necesitar más apoyo o comprensión respecto a tus responsabilidades. En el trabajo, es jornada de planificación y ajuste estratégico. Marte en Piscis activará asuntos familiares que requieren tacto. La fortuna aparece cuando equilibras ambición y bienestar personal. Hoy la claridad en tus objetivos marcará la diferencia.

Horóscopo de Capricornio del 1 de marzo de 2026

Marzo arranca con ganas de expansión, pero también de orden interno. El eclipse en Virgo te impulsa a revisar creencias, estudios o planes de viaje. En relaciones personales, podrías tener conversaciones profundas sobre el futuro. En el ámbito laboral, es buen momento para ajustar proyectos a largo plazo. Marte en Piscis favorecerá negociaciones inteligentes y movimientos discretos. La fortuna aparece en decisiones maduras y bien estructuradas. Hoy ampliar horizontes implica también soltar viejas ideas.

Horóscopo de Acuario del 1 de marzo de 2026

El clima astral activa transformaciones profundas. El eclipse te invita a ordenar finanzas compartidas, deudas o compromisos emocionales intensos. En relaciones, podrías aclarar acuerdos o redefinir límites. En el trabajo, es momento de revisar inversiones o estrategias económicas. Marte en Piscis pondrá foco en tus recursos personales y en cómo los gestionas. La fortuna aparece cuando actúas con realismo y visión a largo plazo. Hoy tu intuición financiera puede darte pistas valiosas.

Horóscopo de Piscis del 1 de marzo de 2026

Comienzas el mes con energía relacional intensa. El eclipse en Virgo ilumina tu zona de pareja y asociaciones, invitándote a ordenar dinámicas y expectativas. En relaciones personales, podrían darse decisiones importantes o conversaciones necesarias. En el trabajo, es momento de revisar colaboraciones y acuerdos. Marte entrando mañana en tu signo te dará impulso, pero hoy conviene planificar antes de actuar. La fortuna aparece en la honestidad emocional y en la coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Marzo será un mes decisivo y hoy das el primer paso.