Horóscopo de hoy jueves 11 de diciembre de 2025: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

El día llega con una mezcla curiosa de introspección y entusiasmo. El Cuarto Menguante en Virgo nos ofrece la oportunidad perfecta para cerrar ciclos con elegancia y dejar todo aquello que pesa o enturbia el ánimo. Es una energía que nos invita a limpiar, ordenar y dar forma a lo que queremos que permanezca. Al mismo tiempo, Mercurio inicia su viaje por Sagitario y abre una ventana luminosa en nuestra mente. Nos vuelve más optimistas, curiosos y valientes para explorar ideas nuevas. El resultado es un equilibrio muy especial entre lo que dejamos atrás y lo que empezamos a mirar con ganas renovadas. Con Venus también en Sagitario, las relaciones adquieren un tono más espontáneo, sincero y aventurero, especialmente para los signos de fuego que hoy brillan sin esfuerzo. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 11 de diciembre de 2025

Comienzas el día con la determinación de cerrar asuntos pendientes que te venían frenando. El Cuarto Menguante en Virgo te da la claridad necesaria para dejar atrás dudas y tomar decisiones prácticas que te liberan espacio mental. Con Mercurio entrando en Sagitario sientes un soplo de aire fresco en tus pensamientos, lo que te lleva a descubrir motivaciones nuevas y plantearte metas más ambiciosas. En el amor estarás directo, valiente y especialmente encantador gracias al impulso de Venus. En el trabajo se abre un periodo para proponer ideas que antes te daba reparo plantear. En la fortuna puedes recibir un empujón inesperado que te anima a confiar más en tu intuición.

Horóscopo de Tauro del 11 de diciembre de 2025

Hoy te centras en poner orden en lo emocional y en lo material, algo que el Cuarto Menguante en Virgo te facilita de forma muy natural. Notarás que sueltas cargas y recuperas una tranquilidad que echabas de menos. Con Mercurio entrando en Sagitario se activan cuestiones económicas o laborales que podrías replantear desde un punto de vista más estratégico. En el amor necesitas claridad y honestidad, y Venus te empuja a pedir lo que deseas sin tantas reservas. En el trabajo podrás cerrar un ciclo que te permitirá avanzar con más soltura. A nivel económico será un día de ajustes útiles y decisiones sensatas.

Horóscopo de Géminis del 11 de diciembre de 2025

El día te invita a un doble movimiento muy interesante. Por un lado, el Cuarto Menguante en Virgo te pide que pongas orden en tus emociones, que clarifiques lo que quieres sostener y lo que ya no te representa. Por otro lado, Mercurio, tu regente, entra en Sagitario y activa tu mente hacia nuevas perspectivas, ideas frescas y conversaciones estimulantes. En el amor estás más abierto, más sincero y con ganas de compartir sin filtros. En el trabajo puede surgir una charla que marque un punto de inflexión. En la fortuna será un día positivo si mantienes cierta contención en gastos impulsivos.

Horóscopo de Cáncer del 11 de diciembre de 2025

Tu sensibilidad se afina con el Cuarto Menguante en Virgo, que te ayuda a ordenar pensamientos que llevaban tiempo estorbando. Es una jornada adecuada para cerrar capítulos emocionales y poner límites que te devuelvan serenidad. Con Mercurio en Sagitario comienza una etapa donde el trabajo y la rutina se activan con nuevas propuestas o métodos. En las relaciones te sentirás más práctico, pero también más curioso por entender mejor a quienes te rodean. En el trabajo podrás reorganizar tu semana con más claridad. En la fortuna será un día discreto pero con estabilidad.

Horóscopo de Leo del 11 de diciembre de 2025

Hoy brillas sin esfuerzo gracias a la combinación de Mercurio entrando en un signo afín y Venus en Sagitario que realzan tu carisma natural. Aunque el Cuarto Menguante te pide cierta prudencia y cerrar temas que se han ido acumulando, lo haces desde una energía muy positiva. En el amor estarás irresistible, más espontáneo y con ganas de que las cosas fluyan sin tantas reglas. En el trabajo tu creatividad toma protagonismo. En la fortuna un pequeño avance o una noticia inesperada puede alegrarte el día. Te sentirás más dueño de tu rumbo.

Horóscopo de Virgo del 11 de diciembre de 2025

Como protagonista lunar del día, sientes con fuerza la necesidad de ordenar, limpiar, cerrar y poner cada pieza en su sitio. El Cuarto Menguante en tu signo te ofrece claridad emocional y práctica para tomar decisiones que venías aplazando. Con la entrada de Mercurio en Sagitario es posible que revises temas relacionados con el hogar o con tu estabilidad, buscando un enfoque más flexible. En el amor estarás analítico, pero también más dispuesto a dejar que las cosas fluyan. En el trabajo será un día de resoluciones muy productivas. En la fortuna, pequeñas mejoras reforzarán tu seguridad.

Horóscopo de Libra del 11 de diciembre de 2025

El Cuarto Menguante te impulsa a desprenderte de una preocupación que venías arrastrando. Hoy es un día ideal para cerrar conversaciones, temas emocionales o compromisos que ya no encajan contigo. Mercurio entrando en Sagitario te activa mentalmente y te devuelve entusiasmo por proyectos creativos o actividades sociales. En el amor estarás más curioso, comunicativo y con ganas de hablar de futuro. En el trabajo tu diplomacia atrae oportunidades inesperadas. En la fortuna podrías recibir una propuesta interesante o resolver un asunto pendiente a tu favor.

Horóscopo de Escorpio del 11 de diciembre de 2025

Mercurio abandona tu signo y deja a su paso una sensación de claridad mental que te acompaña durante todo el día. El Cuarto Menguante en Virgo te invita a reajustar planes y a dejar ir una estrategia que ya no funciona. Con Mercurio en Sagitario, las cuestiones económicas o materiales toman protagonismo y podrías encontrar nuevas formas de mejorar tu estabilidad. En el amor estarás directo, auténtico y con ganas de profundizar sin complicarlo todo. En el trabajo concretas una tarea importante. En la fortuna llegan señales alentadoras que te impulsan a seguir tu intuición.

Horóscopo de Sagitario del 11 de diciembre de 2025

Eres el epicentro de la energía del día. Mercurio entra en tu signo, Venus sigue acompañándote y el Universo te envuelve en una vibración optimista, seductora y expansiva. Aun así, el Cuarto Menguante te pide que cierres antes ciertos temas prácticos o familiares que requieren tu atención. En el amor estás irresistible, más sincero y con ganas de compartir aventuras. En el trabajo tu visión se vuelve más amplia y aparecen oportunidades que te inspiran. En la fortuna podrías recibir un impulso inesperado o una señal que te confirma que vas por buen camino.

Horóscopo de Capricornio del 11 de diciembre de 2025

Hoy te encuentras en un ambiente perfecto para poner orden interno y externo. El Cuarto Menguante en Virgo te ayuda a tomar decisiones prácticas, cerrar proyectos y priorizar tus energías. Con Mercurio entrando en Sagitario empieza para ti una fase más introspectiva, donde tendrás revelaciones internas valiosas. En el amor buscas sinceridad y equilibrio, aunque Venus te anima a ser un poco más espontáneo. En el trabajo fluye un ambiente más ligero y eficiente. En la fortuna será un día estable con posibilidad de buenos acuerdos.

Horóscopo de Acuario del 11 de diciembre de 2025

El Cuarto Menguante te empuja a revisar tus deseos, tus planes y lo que quieres cambiar para sentirte más libre. Mercurio en Sagitario enciende tu lado más visionario y te abre puertas en proyectos grupales, sociales o creativos. En el amor estarás sociable, ingenioso y con ganas de escapar de cualquier situación monótona. En el trabajo una conversación puede cambiar tu perspectiva. En la fortuna presta atención a oportunidades que llegan a través de amistades o contactos inesperados.

Horóscopo de Piscis del 11 de diciembre de 2025

Tu mundo emocional se ordena gracias al Cuarto Menguante en Virgo, que ilumina aquellas áreas donde debes soltar expectativas o cargas que no te pertenecen. Con Mercurio entrando en Sagitario tu vida profesional se activa y te impulsa a replantear metas ambiciosas. En el amor estarás más sincero, más abierto y con ganas de hablar de aquello que antes callabas. En el trabajo podrías recibir reconocimiento o una propuesta que te obliga a pensar a lo grande. En la fortuna será un día estable con tendencia a mejorar.