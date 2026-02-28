Horóscopo de hoy sábado 28 de febrero de 2026: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco
Amor, salud, trabajo y buena fortuna, te contamos cómo le irá el día a tu signo del zodiaco
Todo lo que debes saber sobre los signos del zodiaco
Este sábado 28 de febrero llega con una vibración curiosamente introspectiva para ser fin de semana. La conjunción de Neptuno y Saturno en Aries sigue removiendo capas internas, como si el universo empujara a revisar deseos auténticos frente a simples impulsos pasajeros.
Mercurio retrógrado en Piscis ya actúa plenamente, trayendo malentendidos suaves, recuerdos inesperados y cierta sensación de ir entre la intuición y la confusión. La Luna mantiene un tono mental activo que invita a conversar, reflexionar y reinterpretar situaciones recientes. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Horóscopo de Aries del 28 de febero de 2026
El día te pide bajar ligeramente el ritmo sin apagar tu chispa natural. En relaciones personales, podrías notar cierta sensibilidad o susceptibilidad en alguien cercano, quizá porque no todo se está expresando con claridad. Escucha antes de reaccionar. En el terreno laboral o de proyectos, es buen momento para revisar ideas, ajustar planes o corregir detalles que habías pasado por alto. Mercurio retrógrado puede traer mensajes confusos o cambios inesperados. La fortuna aparece cuando practicas la paciencia estratégica. Hoy tu fuerza no está en correr, sino en recalibrar.
Horóscopo de Tauro del 28 de febero de 2026
Sábado ideal para reconectar con el placer de lo sencillo. En relaciones, el ambiente favorece encuentros tranquilos, conversaciones relajadas o momentos de complicidad sin grandes artificios. En cuestiones laborales, si te toca trabajar o planificar, notarás que avanzarás más revisando que iniciando algo nuevo. Mercurio retrógrado aconseja prudencia con gastos impulsivos. La fortuna se mueve en el bienestar emocional y físico. Hoy tu estabilidad será refugio para otros. Disfruta sin sentir culpa por desacelerar.
Horóscopo de Géminis del 28 de febero de 2026
La mente sigue inquieta incluso en sábado. En relaciones personales, podrías recibir noticias inesperadas o retomar conversaciones que parecían cerradas. El clima es propicio para aclarar malentendidos, siempre que evites la ironía excesiva. En proyectos o tareas pendientes, tu agilidad mental será útil para reorganizar o redefinir ideas. Mercurio retrógrado puede generar pequeños líos tecnológicos o de agenda. La fortuna aparece en encuentros casuales o planes improvisados. Hoy el movimiento te favorece, pero sin dispersarte demasiado.
Horóscopo de Cáncer del 28 de febero de 2026
El sábado activa tu mundo emocional con cierta nostalgia suave. En relaciones, podrías sentir ganas de acercarte más a alguien, de cuidar, proteger o simplemente compartir tiempo de calidad. Evita interpretar silencios como problemas. En lo laboral o práctico, si dedicas tiempo a organizar asuntos domésticos o personales, notarás alivio. Mercurio retrógrado puede remover recuerdos o temas familiares. La fortuna aparece en momentos de conexión sincera. Hoy tu intuición será especialmente certera.
Horóscopo de Leo del 28 de febero de 2026
La jornada mezcla necesidad de descanso con inquietud interna. En relaciones personales, podrías notar que alguien busca tu atención o validación. Responde desde la generosidad, no desde el orgullo. En temas laborales o creativos, es buen momento para revisar ideas o inspirarte sin presión productiva. Mercurio retrógrado sugiere cautela en conversaciones delicadas. La fortuna aparece en planes sociales agradables o encuentros estimulantes. Hoy tu brillo se intensifica cuando te permites simplemente ser.
Horóscopo de Virgo del 28 de febero de 2026
Sábado perfecto para ordenar tanto espacios como pensamientos. En relaciones, podrías necesitar aclarar algo que te ronda la cabeza. Hazlo con suavidad. En cuestiones prácticas, el día favorece revisiones, limpieza, organización o planificación. Mercurio retrógrado juega a tu favor cuando se trata de corregir errores. La fortuna aparece en soluciones inesperadas o mejoras domésticas. Hoy sentirás satisfacción en los pequeños logros. No todo tiene que ser trascendental.
Horóscopo de Libra del 28 de febero de 2026
El ambiente relacional se suaviza, aunque con matices de reflexión. En relaciones personales, conversaciones pendientes encuentran un tono más sincero e íntimo. En proyectos o trabajo ligero, podrías replantearte decisiones recientes o ajustar prioridades. Mercurio retrógrado invita a revisar acuerdos o expectativas compartidas. La fortuna aparece en reconciliaciones o momentos de armonía genuina. Hoy tu equilibrio interior será más importante que agradar a todos.
Horóscopo de Escorpio del 28 de febero de 2026
La jornada despierta ganas de movimiento, aunque el cielo aconseja cierta moderación. En relaciones personales, planes espontáneos pueden traer momentos muy agradables. En proyectos o ideas, podrías revisar algo que dabas por seguro. Mercurio retrógrado sugiere prudencia en viajes o reservas. La fortuna aparece en encuentros estimulantes o aprendizajes inesperados. Hoy disfrutarás más si dejas margen para cambios de última hora.
Horóscopo de Sagitario del 28 de febero de 2026
La jornada despierta ganas de movimiento, aunque el cielo aconseja cierta moderación. En relaciones personales, planes espontáneos pueden traer momentos muy agradables. En proyectos o ideas, podrías revisar algo que dabas por seguro. Mercurio retrógrado sugiere prudencia en viajes o reservas. La fortuna aparece en encuentros estimulantes o aprendizajes inesperados. Hoy disfrutarás más si dejas margen para cambios de última hora.
Horóscopo de Capricornio del 28 de febero de 2026
Sábado de reflexión tranquila y reajuste interno. En relaciones, podrías mostrarte más reservado, aunque alguien valorará tu serenidad. En cuestiones laborales o de planificación, el día favorece revisiones y ajustes estratégicos. Mercurio retrógrado invita a repensar metas o estructuras. La fortuna aparece en avances discretos o momentos de claridad mental. Hoy el descanso consciente será tan productivo como la acción.
Horóscopo de Acuario del 28 de febero de 2026
La mente creativa no descansa. En relaciones personales, podrías disfrutar de conversaciones estimulantes o encuentros diferentes. En proyectos o ideas, el día favorece revisar, rediseñar o imaginar nuevas posibilidades. Mercurio retrógrado aconseja no precipitar decisiones técnicas. La fortuna aparece en propuestas inesperadas o coincidencias curiosas. Hoy tu originalidad será tu mejor carta.
Horóscopo de Piscis del 28 de febero de 2026
Con Mercurio retrógrado en tu signo, el sábado se siente especialmente introspectivo. En relaciones, podrías experimentar cierta confusión emocional o necesidad de aclarar sentimientos. Evita idealizar en exceso. En cuestiones prácticas, conviene revisar detalles y evitar distracciones. La fortuna aparece en momentos de inspiración, creatividad o conexión espiritual. Hoy tu sensibilidad será un faro si no te pierdes en la bruma mental.
También te puede interesar